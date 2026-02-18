«Нервы трепал»: Чучилин про обезьяну из «Красавицы»

Актер Елисей Чучилин: обезьяна потрепала нервы на съемках «Красавицы»

Сниматься в фильме «История спасения бегемота по имени Красавица» вместе с обезьяной было непросто: она отличалась своенравным характером. Об этом юный актер Елисей Чучилин рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере картины.

По словам артиста, самым непростым испытанием стала работа с животными.

«Самое сложное было с обезьяной. Как назло — когда идет камера, она ничего не делает. Камера стоп — и все начинается», — рассказал Елисей.

Елисей рассказал, что во время дублей животные вели себя непредсказуемо: вместо того чтобы «играть» по сценарию, они занимались своими делами и могли вовсе не обращать внимания на актеров.

«Стоим, играем роль, а они сидят, друг в друга ковыряются… Потом одна почему-то меня не воспринимала. Они шипели на нас, я такая: „Господи, помогите“», — рассказала актриса Полина Айнутдинова.

Несмотря на сложности, юные артисты признались, что работа с животными стала для них ценным опытом. Съемки требовали терпения и концентрации, ведь поведение зверей невозможно полностью контролировать.

Фильм, основанный на реальной истории спасения бегемота по кличке Красавица в блокадном Ленинграде, рассказывает о подвиге сотрудников зоосада, которые продолжали заботиться о животных в тяжелейших условиях войны. Премьера прошла в теплой атмосфере и собрала актеров, создателей картины и гостей. Зрители отмечали, что фильм получился трогательным и искренним, а истории о взаимодействии людей и животных — особенно запоминающимися.

Ранее юные актеры признались корреспонденту 5-tv.ru, что до съемок ничего не знали про работу Ленинградского зоопарка в блокаду, но очень вдохновились этой историей.

