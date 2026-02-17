В Москве вручили премии в области обеспечения безопасности

|
Айшат Татаева
Благодаря комплексной работе в сфере обеспечения безопасности в столице стабильно снижается число зарегистрированных преступлений.

В Москве вручили премии в области обеспечения безопасности

Фото: © РИА Новости/Николай Хижняк

В преддверии Дня защитника Отечества в столице прошла церемония вручения премий города Москвы в области обеспечения безопасности. Их вручил заместитель Мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

Награды присуждают с 2011 года за значительный вклад в обеспечение безопасности города, а также создание научно-технологических разработок, реализация которых позволила существенно повысить ее уровень.

С 2025-го число премий увеличилось до 15, размер каждой — один миллион рублей. При награждении коллектива сумма делится между всеми участниками поровну.

За 15 лет награды были удостоены 278 человек, в том числе 29 — в минувшем году. Премии 2025-го присуждены сотрудникам:

— Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России) по городу Москве;

— Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу;

— Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по городу Москве;

— Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве;

— Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу Москве;

— Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по городу Москве.

Москва — безопасный город

За последние 16 лет Правительство Москвы совместно с федеральными правоохранительными органами провело большую работу по повышению эффективности борьбы с преступностью.

По сравнению с 2010 годом в российской столице более чем на треть (35 процентов) уменьшилось общее количество зарегистрированных преступлений (с 185,9 тысячи до 120,9 тысячи).

Число убийств и покушений на убийство сократилось в 3,7 раза, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — в 3,1 раза. Кардинально уменьшилось количество таких преступлений, как хулиганства — в 4,6 раза, разбои — в 12,6 раза, грабежи — в 20 раз, кражи транспортных средств — в 46,6 раза, квартирные кражи — в 64 раза. Число преступлений, совершенных в общественных местах, сократилось в 3,4 раза.

В 2025 году уровень преступности на 100 тысяч жителей Москвы составил 910,9 преступления. Это на 301,2 случая ниже показателя в целом по Российской Федерации (1212,1 случая) и на 48 процентов меньше уровня преступности в Москве в 2010-м (1769,1 случая).

