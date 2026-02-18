Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпиаде-2026

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

В своем прокате фигуристка без ошибок выполнила все элементы.

Фигуристка Аделия Петросян заняла пятое место по КП на Играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

Трехкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В личном женском турнире 18-летняя фигуристка набрала 72,89 балла.

Спортсменка выступила в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), без национальной символики. Она каталась под музыку песен Майкла Джексона — Earth Song, Billie Jean, They Don't Care About Us.

В своем прокате Аделия без ошибок выполнила все элементы. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Все непрыжковые элементы россиянка откатала на четвертый уровень сложности.

Победительницей среди женщин с короткой программой стала фигуристка из Японии Ами Накаи (78,71 балла), второе место заняла ее соотечественница Каори Сакамото (77,23 балла), третье место присвоено Алисе Лью (76,59 балла), представляющей США. На четвертой позиции еще одна японская фигуристка Моне Чиба (74,00 балла).

Всего в короткой программе заявлены 29 участниц, а всего в соревнованиях Олимпиады принимают участие 13 российских спортсменов.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля. Сами Игры проходят в Милане и продлятся до 22 февраля.

Ранее, 14 февраля, чемпион России по фигурному катанию, выступающий в одиночном катании, Петр Гуменник занял шестое место на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Выступающий в нейтральным статусе Гуменник получил 271,21 балла. После короткой программы спортсмен был 12-м, судьи оценили его выступление в 86,72 балла. За произвольную программу Гуменник получил 184,49 балла, в ней он исполнил пять четверных прыжков.

