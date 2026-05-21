«Я остаюсь русским»: Александр Плющенко о переходе в сборную Азербайджана

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 38 0

Юный фигурист получил спортивное гражданство другой страны на пять лет.

Сын Плющенко перешел в сборную Азербайджана

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Плющенко заявил, что хочет достойно представлять сразу две страны

Фигурист Александр Плющенко прокомментировал свое решение выступать за сборную Азербайджана. Об этом сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказал в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Спортсмен подчеркнул, что это решение не влияет на его самоощущение и отношение к России. По его словам, он получил азербайджанское спортивное гражданство сроком на пять лет и рассчитывает достойно представлять сразу две страны на международной арене.

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — заявил Плющенко-младший.

Фигурист также рассказал, что мечтает видеть в российских ледовых академиях как можно больше спортсменов из разных государств. Он отметил, что на одном из последних тренировочных сборов в академии «Ангелы Плющенко» собрались представители 11 стран.

По словам Александра, спорт должен объединять людей независимо от их гражданства. Он добавил, что вместе с иностранными спортсменами проводит время вне тренировок — играет в футбол, общается и гуляет.

«Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет», — отметил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, меняет спортивное гражданство на азербайджанское. Несмотря на бешеную популярность в соцсетях, 13-летний Саша уступает российским сверстникам в технической сложности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
ВВС России перехватили британские самолеты-шпионы
19:05
Деньги пахнут: Прохор Шаляпин раскрыл свои финансовые секреты
19:00
Живая марионетка: модель OnlyFans рассказала о странных просьбах клиента
18:45
Избили доской: с 75-летней женщиной расправились после обвинений в колдовстве
18:43
«Еще очень маленький»: Плющенко высказался о смене спортивного гражданства сына
18:40
Суд арестовал капитана и владельца перевернувшейся на Байкале аэролодки

Сейчас читают

Появились кадры массового ДТП с сыном бизнесмена в Нижнем Новгороде
«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео