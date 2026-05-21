«Я остаюсь русским»: Александр Плющенко о переходе в сборную Азербайджана

Александр Плющенко заявил, что хочет достойно представлять сразу две страны

Фигурист Александр Плющенко прокомментировал свое решение выступать за сборную Азербайджана. Об этом сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко рассказал в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

Спортсмен подчеркнул, что это решение не влияет на его самоощущение и отношение к России. По его словам, он получил азербайджанское спортивное гражданство сроком на пять лет и рассчитывает достойно представлять сразу две страны на международной арене.

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы», — заявил Плющенко-младший.

Фигурист также рассказал, что мечтает видеть в российских ледовых академиях как можно больше спортсменов из разных государств. Он отметил, что на одном из последних тренировочных сборов в академии «Ангелы Плющенко» собрались представители 11 стран.

По словам Александра, спорт должен объединять людей независимо от их гражданства. Он добавил, что вместе с иностранными спортсменами проводит время вне тренировок — играет в футбол, общается и гуляет.

«Хочется, чтобы мы все дружили. Спорт нас всех объединяет», — отметил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, меняет спортивное гражданство на азербайджанское. Несмотря на бешеную популярность в соцсетях, 13-летний Саша уступает российским сверстникам в технической сложности.

