Гном Гномыч уезжает: сын Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 54 0

У 13-летнего фигуриста могли быть сложности с тем, чтобы попасть в российскую сборную.

Гном Гномыч будет выступать за Азербайджан

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов/Фотохост-агентство РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сын Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, меняет спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на бешеную популярность в соцсетях, 13-летний Саша, как утверждает корреспондент, уступает российским сверстникам в технической сложности. В мужском одиночном катании страны сейчас отличная глубина, ребята его возраста уже исполняют по два четверных. Гном Гномыч же только подбирается к многооборотным прыжкам.

«Ожидать, что он отберется в сборную <…> было бы наивно», — отмечает автор, подчеркивая, что рациональный взгляд заставил искать иной путь к международной арене.

Для России уход фигуриста не считается потерей. Юридически все выстроено аккуратно — Александр почти не выступал в текущем сезоне, не числился в национальных командах и занимался в частной школе своего отца. Зато для Азербайджана это серьезное усиление. Вместе с Плющенко-младшим Федерация фигурного катания РФ согласовала переход в Баку сильной одиночницы Вероники Жилиной.

Сам Александр от такого расклада тоже выигрывает — получает возможность реализовать мечту об Олимпиаде.

Ранее 5-tv.ru писал об уходе чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского от Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:30
Опасная привычка: смартфоны провоцируют болезни рук у владельцев
17:27
«Церемониться не будем»: Лукашенко об ответе на агрессию в сторону Белоруссии
17:23
Герасимов доложил Путину о старте второго этапа ядерных учений
17:20
Путин отметил роль участников СВО в защите национальных интересов России
17:17
Мария Захарова пообещала вернуть Одессе ее настоящую славу
17:15
Грядки под запретом: какая работа на даче может закончиться инсультом

Сейчас читают

«Самый крутой в истории»: Папа Римский Лев XIV любит американский фастфуд
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Перенесение мощей Николая Чудотворца: как молиться, что можно и нельзя делать 22 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео