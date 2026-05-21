Гном Гномыч уезжает: сын Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство

У 13-летнего фигуриста могли быть сложности с тем, чтобы попасть в российскую сборную.
Фото: © РИА Новости/Максим Блинов/Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Сын Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, меняет спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на бешеную популярность в соцсетях, 13-летний Саша, как утверждает корреспондент, уступает российским сверстникам в технической сложности. В мужском одиночном катании страны сейчас отличная глубина, ребята его возраста уже исполняют по два четверных. Гном Гномыч же только подбирается к многооборотным прыжкам.
«Ожидать, что он отберется в сборную <…> было бы наивно», — отмечает автор, подчеркивая, что рациональный взгляд заставил искать иной путь к международной арене.
Для России уход фигуриста не считается потерей. Юридически все выстроено аккуратно — Александр почти не выступал в текущем сезоне, не числился в национальных командах и занимался в частной школе своего отца. Зато для Азербайджана это серьезное усиление. Вместе с Плющенко-младшим Федерация фигурного катания РФ согласовала переход в Баку сильной одиночницы Вероники Жилиной.
Сам Александр от такого расклада тоже выигрывает — получает возможность реализовать мечту об Олимпиаде.
Ранее 5-tv.ru писал об уходе чемпиона России по прыжкам Никиты Сарновского от Евгения Плющенко к тренеру Этери Тутберидзе.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
40%
Нашли ошибку?