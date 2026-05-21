Гном Гномыч уезжает: сын Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство

Сын Евгения Плющенко Александр меняет спортивное гражданство

Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, меняет спортивное гражданство на азербайджанское. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Несмотря на бешеную популярность в соцсетях, 13-летний Саша, как утверждает корреспондент, уступает российским сверстникам в технической сложности. В мужском одиночном катании страны сейчас отличная глубина, ребята его возраста уже исполняют по два четверных. Гном Гномыч же только подбирается к многооборотным прыжкам.

«Ожидать, что он отберется в сборную <…> было бы наивно», — отмечает автор, подчеркивая, что рациональный взгляд заставил искать иной путь к международной арене.

Для России уход фигуриста не считается потерей. Юридически все выстроено аккуратно — Александр почти не выступал в текущем сезоне, не числился в национальных командах и занимался в частной школе своего отца. Зато для Азербайджана это серьезное усиление. Вместе с Плющенко-младшим Федерация фигурного катания РФ согласовала переход в Баку сильной одиночницы Вероники Жилиной.

Сам Александр от такого расклада тоже выигрывает — получает возможность реализовать мечту об Олимпиаде.

