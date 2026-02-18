Тюремный опыт маркетингу не помеха: в Таиланде накрыли клинику удлинения пенисов
Хирург-самоучка организовал бизнес по модификации мужского достоинства прямо в собственной квартире.
в Таиланде накрыли клинику удлинения пенисов
В Таиланде сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего мужчину, который занимался проведением незаконных хирургических операций по увеличению половых органов. Об этом сообщает The Thaiger.
Подозреваемый по имени Тханат не имел медицинского образования и лицензии на осуществление врачебной деятельности. Во время допроса задержанный признался, что специфические навыки по коррекции мужской анатомии он приобрел в период отбывания наказания в местах лишения свободы. После выхода на свободу мужчина решил монетизировать свои познания и запустил масштабную рекламную кампанию в социальной сети TikTok, привлекая потенциальных клиентов обещаниями быстрого результата.
Полицейские из отдела по защите прав потребителей нагрянули к лжедоктору домой именно в тот момент, когда он проводил инъекцию филлера очередному посетителю. В ходе обыска жилого помещения, превращенного в операционную, стражи порядка обнаружили и изъяли внушительный арсенал медицинских изделий: 683 декоративных бусины различных диаметров для вживления под кожу, пять упаковок препарата для контурной пластики, а также 136 хирургических лезвий, шприцы и специальные иглы для наложения швов.
Прейскурант услуг подпольного специалиста отличался доступностью: за одну процедуру по имплантации бусины он брал 500 батов (около 1200 рублей), операция по обрезанию обходилась клиентам в 6500 батов (16 тысяч рублей), а за комплексную коррекцию формы органа Тханат просил десять тысяч батов (примерно 24 тысячи рублей).
Правоохранители устанавливают точное количество пострадавших от действий непрофессионального хирурга. Подобные кустарные методы нередко приводят к серьезным осложнениям и инфекциям.
