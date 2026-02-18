Заимствованные кофейные термины хотят внести в словари

В русском языке могут появиться новые слова. С такой просьбой в Институт имени Виноградова обратились представители кофейной отрасли, пишут «Известия».

Многие иноязычные термины прочно вошли в повседневную речь любителей бодрого напитка. И теперь производители просят включить в орфографический словарь такие наименования, как «бленд», «дрип» и «кофе-поинт».

С 1 марта российским компаниям запретят бесконтрольно употреблять иностранные слова, нарушителей будут штрафовать. Изменения напрямую затрагивают интересы бизнеса. Перевод вывесок на русский язык и экстренная переработка интерфейсов сайтов обойдется предпринимателям в миллионы рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой выяснилось, что мата в речи россиян стало явно больше. Крепкие слова звучат в речи музыкантов, школьников и даже дипломатов.

Популярность «русского матерного» лингвисты объясняют его уникальными свойствами.

