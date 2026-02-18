«Убирайтесь прочь»: украинский боксер Усик высказался о коррупции в стране

Мария Гоманюк
Должностные лица, действующие в личных интересах, а не в интересах государства, должны покидать свои посты.

Что украинский боксер Усик рассказал о коррупции на Украине

Фото: www.globallookpress.com/Pavlo Bahmut

Боксер Усик: украинские чиновники не работают для людей и занимаются коррупцией

Одной из ключевых внутренних проблем Украины остается коррупция. Об этом заявил украинский боксер Александр Усик в разговоре с пранк-блогерами Вованом (Владимир Кузнецов — настоящее имя) и Лексусом (Алексей Столяров — настоящее имя). Последние выдали себя за президента Польши Кароля Навроцкого. Видео инфлюенсеры опубликовали в Telegram-канале.

По мнению спортсмена, должностные лица, действующие в личных интересах, а не в интересах государства, должны покидать свои посты. Усик в разговоре подчеркнул, что власть обязана работать ради граждан и страны, а борьба с коррупцией должна стать приоритетом.

«Коррупционные скандалы — это большая проблема. Я думаю, что мы, люди, должны усердно работать, если вы (украинские чиновники. — Прим. ред.) плохо относитесь к Украине, уходите, убирайтесь прочь. <…> Вы не должны так работать, потому что вы не работаете для людей», — отметил спортсмен.

К тому же боксер допустил, что в будущем мог бы заняться политической деятельностью, если это позволит принести пользу государству. В числе возможных задач он назвал противодействие коррупционным практикам.

До этого, как сообщал 5-tv.ru, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения экс-министру энергетики страны Герману Галущенко. Высший антикоррупционный суд Украины избрал ему меру пресечения в виде ареста на 60 суток по делу о предполагаемом отмывании средств. Суд определил возможность внесения залога в размере 200 миллионов гривен (356 миллионов рублей). Расследование проводится в рамках дела о коррупционных схемах в энергетической сфере под названием «Мидас».

По данным британской газеты Financial Times, ситуация вокруг экс-министра может создать дополнительные политические риски для команды главы киевского режима Владимира Зеленского. Помимо этого, издание передавало, что следственные действия в отношении Галущенко проводились еще в прошлом году в рамках дела о возможных злоупотреблениях при реализации инфраструктурных проектов.

