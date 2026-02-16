НАБУ предъявило обвинения экс-министру энергетики Украины Галущенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бывшему министру энергетики Незалежной Герману Галущенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба НАБУ.

«На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов)», — говорится в сообщении.

Галущенко был задержан 15 февраля при попытке пересечения государственной границы. Министр был снят со своего поста после коррупционного скандала.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что они совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) расширили круг подозреваемых по делу «Мидас». Это название носит масштабная операция по раскрытию коррупционной схемы в сфере энергетики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в доме одного из руководителей НАБУ нашли прослушивающее устройство. Его подразделение расследует махинации при закупке дронов. Кроме того, этот человек участвовал в работе по некоторым эпизодам скандала в энергетики.

Так же сообщали о том, что Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, раскритиковал правительство Украины за коррупцию в стране.

