НАБУ предъявило обвинения экс-министру энергетики Украины Галущенко

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 92 0

Бывший глава ведомства был задержан 15 февраля при попытке пересечь границу страны.

В чем обвиняют министра энергетики Украины

Фото: © РИА Новости/Герман Галущенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинения бывшему министру энергетики Незалежной Герману Галущенко. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба НАБУ.

«На отмывании средств и участии в преступной организации разоблачили бывшего министра энергетики (2021–2025 годов)», — говорится в сообщении.

Галущенко был задержан 15 февраля при попытке пересечения государственной границы. Министр был снят со своего поста после коррупционного скандала.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что они совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) расширили круг подозреваемых по делу «Мидас». Это название носит масштабная операция по раскрытию коррупционной схемы в сфере энергетики.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в доме одного из руководителей НАБУ нашли прослушивающее устройство. Его подразделение расследует махинации при закупке дронов. Кроме того, этот человек участвовал в работе по некоторым эпизодам скандала в энергетики.

Так же сообщали о том, что Владимир Кличко, брат мэра Киева Виталия Кличко, раскритиковал правительство Украины за коррупцию в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео