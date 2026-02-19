Интимный допинг? На Олимпиаде с новой силой разгорелся самый пикантный скандал

Эфирная новость

Международная федерация лыжного спорта проверяет спортсменов на 3D-сканере.

Фото, видео: 5-tv.ru

Как минимум один спортсмен обратился за уколом гиалуронки в половые органы перед Олимпиадой

На Играх с новой силой разгорается пикантный скандал. Речь про махинации с гиалуронкой среди прыгунов с трамплина. МОК до последнего открещивался от этого.

Олимпийский комитет отрицал, что мужчины ради результата закачивают кислоту в самую интимную часть своего тела. На этой схеме видно, как комбинезоны, которые плотно облегают лыжников, становятся больше. Создается эффект примерно как у белки-летяги, то есть улучшаются планерные свойства.

Итальянский хирург Алессандро Литтара, у которого больше трех тысяч операций по мужской части, подтвердил нам: как минимум один спортсмен обращался к нему для проведения данной процедуры прямо перед Играми. Конечно, имя называть не стал.

А организаторы Олимпиады тем временем начали отправлять спортсменов на 3D-сканер. Это «Известиям» эксклюзивно рассказали в Международной федерации лыжного спорта.

«Эти данные становятся своего рода „чертежом“ телосложения спортсмена и определяют, какие параметры костюма ему разрешены. В прошлом, до внедрения 3D-сканов, предпринимались попытки что-то подкладывать под одежду, чтобы создать иллюзию большего объема и, соответственно, получить больше свободной ткани», — рассказал директор по связям с общественностью Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Бруно Сасси.

Как выяснилось, спортсмены пытаются увеличить и другие свои части тела, чтобы улучшить дальность полета. На днях был дисквалифицирован австралийский лыжник за то, что надел обувь всего на четыре миллиметра длиннее, чем носит обычно.

