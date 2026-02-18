Акция «Воздушная Олимпиада» прошла на аэродроме Минспорта в Тверской области

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 141 0

Спортсмены Сергей Бойцов и Кэрол Шафаузер установили рекорд, который был зафиксирован «Книгой рекордов России».

Фото, видео: 5-tv.ru

В Тверской области на аэродроме Борки министерства спорта России прошла акция «Воздушная Олимпиада». В экстремальных условиях, при морозе минус 20 градусов на специальной платформе, подвешенной на воздушном шаре на высоте 1700 метров от земли, группа экстремалов выполнила элементы керлинга и биатлона, установив рекорд, официально зафиксированный «Книгой рекордов России».

В акции приняли участие российский спортсмен-парашютист, рекордсмен мира Сергей Бойцов, а также бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер. Проект создан при поддержке Олимпийского комитета РФ (ОКР) и направлен на поддержку российских атлетов на Олимпиаде-2026, которая проходит в Италии.

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что акция направлена против политизации спорта и посвящена 115-летию ОКР.

«Россия — страна отважных исследователей и первопроходцев. Таких людей в нашей истории сотни. Если брать современников, это, например, великий путешественник и рекордсмен Федор Конюхов. Можно вспомнить и Валерия Розова, двукратного чемпиона мира по парашютному спорту <…> Сергей Бойцов во многом идет по их стопам, покоряет облака и ветер», — прокомментировал акцию Дегтярев.

Исполнитель рекорда, парашютист Сергей Бойцов подчеркнул, что хотел поддержать российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Италии. Спортсмен добавил, что мировой спорт без России осиротел.

«Мы собрались большой командой, чтобы установить новый мировой рекорд. Первый в мире керлинг и биатлон на высоте 1700 метров. Этим рекордом мы поддерживаем наших спортсменов, которые сейчас выступают на Олимпийских играх в Италии, тем самым напоминая спортивной арене, что она осиротела без России», — сказал Бойцов.

Бразильская спортсменка Кэрол Шафаузер очень рада, что у нее появилась возможность принять участие в такой значимой акции. Раньше она и представить не могла, что ей придется лететь на воздушном шаре и выполнять спортивные элементы. Также Кэрол отметила, что спорт должен объединять людей.

«Для меня особенно важно объединить две страны, две национальности. И еще важнее — то, с каким теплом меня здесь встретили. С самого момента приземления, с первых минут в России, я чувствую поддержку и заботу. Спорт подарил мне так много — новые знакомства, крепкие связи, настоящую дружбу <…> У меня есть потрясающие друзья, с которыми я познакомилась благодаря спорту, и Сергей — один из них», — поделилась впечатлениями спортсменка.

Ранее сообщалось о том, что трехкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 в Италии. В личном женском турнире 18-летняя фигуристка набрала 72,89 балла. В своем прокате Аделия без ошибок выполнила все элементы. Она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Все непрыжковые элементы россиянка откатала на четвертый уровень сложности.

