Флаг снова поднимут: российским тайбоксерам вернули гимн и символику

Дарья Орлова
Уже летом сборная сможет выйти на международный турнир без прежних ограничений.

IFMA вернула спортсменам из России гимн и флаг

Международная федерация ассоциаций муай-тай (IFMA) приняла решение вернуть российским спортсменам право выступать под национальным флагом и с гимном. Об этом сообщил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

По его словам, теперь представители России смогут участвовать в турнирах IFMA без нейтрального статуса. Ограничения сняты для всех возрастных категорий, а атлетам вновь разрешили использовать государственную символику на экипировке.

«Теперь наши атлеты смогут выступать на официальных международных стартах IFMA во всех возрастных категориях без ограничений: с флагом, гимном и национальной символикой на экипировке», — написал Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Министр спорта назвал это решение важным шагом к полноценному возвращению российских сборных на международную арену. Он также сообщил, что уже в июне отечественная команда отправится на чемпионат и первенство мира в Малайзию.

В состав сборной вошли титулованные спортсмены, среди которых многократные чемпионы мира Константин Шахтарин, Асхаб Ахмедов и Овсеп Асланян.

Ранее аналогичное решение приняла и Международная федерация гимнастики. Организация допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном сразу в нескольких дисциплинах — спортивной и художественной гимнастике, прыжках на батуте, спортивной акробатике и аэробике.

Дегтярев тогда подчеркнул, что Минспорт продолжит работу по возвращению российских спортсменов на мировые турниры во всех видах спорта.

