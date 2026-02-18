Составить меню на неделю: как обеспечить себя едой на неделю без лишних трат

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Есть несколько советов, которые позволят вам питаться сбалансированно, но при этом без ущерба для кошелька.

Как обеспечить себя едой на неделю без лишних трат

Life.ru: чтобы избежать лишних трат на продукты, нужно составлять меню на неделю

Чтобы избежать лишних трат на продукты, необходимо составлять меню на неделю и после закупки распределять еду по контейнерам. Об этом эксперт программы лояльности Арина Самойлова рассказала в беседе с Life.ru.

«Необходимо приобрести контейнеры разного объема <…> Это позволит всегда иметь под рукой подходящие контейнеры, которые вместят в себя все ингредиенты и помогут сохранить их свежесть и питательные свойства», — пояснила специалист.

Самойлова рекомендует заранее составлять меню на неделю, чтобы понять, какие продукты потребуются для основных блюд и перекусов. При этом важно выбирать универсальные ингредиенты, которые могут использоваться в нескольких блюдах сразу. Например, крупы, мука, мясо и сахар. Рекомендуется также заранее сформировать список специй.

«При массовой заготовке также нужно помнить о приготовлении полезных перекусов, чтобы избежать импульсивных трат во время голода, например, покупок чипсов и сладостей. Стоит сделать микс орехов и сухофруктов, а также приготовить попкорн», — сказала Самойлова.

Ранее сообщалось о том, чем заменить мясо и молочные продукты в Великий пост. Все, кто будет поститься, начнут отказываться от употребления мяса и молочных продуктов. Поэтому во время Великого поста специалист рекомендует включить в рацион бобовые продукты: нут, фасоль, горох, чечевица. Все эти продукты — хороший растительный источник белка. Также стоит обратить внимание на цельнозерновые продукты, ведь они тоже содержат в себе растительный белок.

