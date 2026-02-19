Израиль опроверг информацию о задержании Такера Карлсона в Бен-Гурионе

Израильское Управление аэропортов Израиля опровергло задержание Такера Карлсона

Израильское Управление аэропортов категорически отвергло информацию о задержании или допросе американского журналиста Такера Карлсона в аэропорту Бен-Гурион при вылете из страны. Об этом сообщает VINnews со ссылкой на представителей ведомства. Подчеркивается, что особое внимание не уделялось ни Карлсону, ни кому-либо из его сопровождающих.

«Господину Карлсону и членам его команды были вежливо заданы несколько стандартных вопросов в соответствии с принятыми процедурами, которые время от времени применяются ко многим пассажирам», — сказано в официальном заявлении управления.

Тот факт, что «вежливое общение» проходило в отдельной комнате представители ведомства также объяснили. Они пояснили, что такой порядок был применен исключительно с целью сохранения конфиденциальности беседы и во избежание ее проведения перед другими пассажирами.

«Никакого исключительного инцидента не произошло, и Управление аэропортов решительно отвергает любые иные утверждения по этому поводу», — цитирует издание сотрудников ведомства.

Накануне Такер Карлсон ранее в этот день сообщил своим коллегам-журналистам из газеты Daily Mail, что он и его сотрудники были задержаны в аэропорту Бен-Гурион после интервью с послом США Майком Хакаби в Тель-Авиве. Он отметил, что израильские чиновники забрали его паспорт, а его продюсера отвели в отдельное помещение для допроса.

По словам задержанного, в аэропорту у него пытались выяснить детали беседы с послом. Карлсон и Хакаби — бывшие коллеги, они знакомы много лет и прежде вместе работали на телеканале Fox News. Американец прежде обвинял дипломата в недостаточной защите христиан на территории Израиля. Тот в ответ предложил ему очную встречу.

