Такер Карлсон: протесты в США могут привести к распаду страны

Хаос, охвативший Миннесоту, рискует выйти далеко за границы штата. Известный журналист Такер Карлсон отметил, что если администрация Трампа не примет оперативные меры, происходящее может перерасти в масштабное гражданское противостояние.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры, правительства и, возможно, нации. И то, как администрация отреагирует на это, как отреагируют местные чиновники, государственные чиновники в Миннесоте, определит дальнейший ход событий», — заявил Такер Карлсон.

На фоне нарастающих внутренних проблем администрация Трампа, похоже, стремится набрать политические очки во внешней политике. Поэтому в центре внимания Белого дома вновь оказался Иран. Вашингтон допускает возможность проведения превентивной операции на Ближнем Востоке.

В регионе уже разместили около 40 тысяч американских военных. Кроме того, Пентагон направил туда три эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами «Томагавк». В Тегеране, в свою очередь, демонстрируют готовность к возможной эскалации. В Персидском заливе замечен передовой иранский корабль, с палубы которого можно запускать ударные беспилотники.

