Такер Карлсон: протесты в США могут привести к распаду страны

Эфирная новость 38 0

На этом фоне администрация Трампа активизировала военную деятельность на Ближнем Востоке.

Фото, видео: Reuters/Seth Herald; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Хаос, охвативший Миннесоту, рискует выйти далеко за границы штата. Известный журналист Такер Карлсон отметил, что если администрация Трампа не примет оперативные меры, происходящее может перерасти в масштабное гражданское противостояние.

«Мы наблюдаем разрушение социальной структуры, правительства и, возможно, нации. И то, как администрация отреагирует на это, как отреагируют местные чиновники, государственные чиновники в Миннесоте, определит дальнейший ход событий», — заявил Такер Карлсон.

На фоне нарастающих внутренних проблем администрация Трампа, похоже, стремится набрать политические очки во внешней политике. Поэтому в центре внимания Белого дома вновь оказался Иран. Вашингтон допускает возможность проведения превентивной операции на Ближнем Востоке.

В регионе уже разместили около 40 тысяч американских военных. Кроме того, Пентагон направил туда три эсминца, которые оснащены крылатыми ракетами «Томагавк». В Тегеране, в свою очередь, демонстрируют готовность к возможной эскалации. В Персидском заливе замечен передовой иранский корабль, с палубы которого можно запускать ударные беспилотники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
76.27
-0.28 91.30
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:51
Пенсионерам старше 80 лет в России удвоят фиксированные выплаты с 1 февраля
7:45
Новоселье откладывается: почему Лурье не спешит заезжать в бывшую квартиру Долиной
7:38
Умер 46-летний актер из сериала «Полицейский с Рублевки» Андрей Бур
7:30
Разнесли пункт управления дронами ВСУ залпом из пушки «Гиацинт-Б». Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Еще раз привет: в Приморье повторно отловили выпущенного в дикую природу тигра
7:00
Такер Карлсон: протесты в США могут привести к распаду страны

Сейчас читают

800 млн просмотров: на Украине требуют санкций для «Маши и Медведя»
Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2025/26
Залп «Града» накрыл опорник боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Тайна, которая не отпускает: самые страшные теории исчезновения семьи Усольцевых

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026