«Кто бы мог подумать»: Настя Ивлеева объявила о беременности

Дарья Орлова
Дарья Орлова

В личном блоге она поделилась видео со своим супругом.

Настя Ивлеева объявила о беременности

Блогер Анастасия Ивлеева объявила о беременности. В личном блоге она опубликовала видео со своим супругом, телеведущим Филиппом Бегаком.

«Кто бы мог подумать, что 2026 год принесет такие новости. И да, я беременна», — написала Ивлеева.

Личная жизнь Ивлеевой

В конце 2024 года Настя Ивлеева объявила о переменах в личной жизни — блогер сообщила, что стала супругой телеведущего Филиппа Бегака. Регистрация брака прошла в Мурманской области во время их путешествия по северу страны.

Для обоих это уже не первый опыт семейной жизни. Ранее Ивлеева состояла в браке с рэпером Элджеем, однако их союз распался в 2021 году. Бегак также был женат дважды. С 2016 по 2020 год его супругой была фотограф Виталина Строкач, в этом браке родилась дочь Василиса. Позже, в 2023–2024 годах, он состоял в отношениях с моделью Анастасией Абрютиной.

После появления новости о свадьбе в интернете начали распространяться предположения о том, что союз может быть заключен ради публичности. Весной 2025 года блогер опубликовала снимки с церемонии. Праздник прошел в камерной атмосфере — без громкого светского события и большого количества гостей. Пара предпочла отметить важный день в кругу самых близких людей.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

