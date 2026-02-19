История нашего времени: на катке в центре Москвы отметили финал второго сезона сериала «Ландыши»

С 1 января миллионы людей следили за продолжением истории о непростой, но настоящей любви. Избалованная богачка из Лондона попадает в Вологду и выходит замуж за лейтенанта танковых войск.

Сегодня в онлайн-кинотеатре Wink вышла последняя серия второго сезона «Ландышей». И это уже не просто романтический сюжет, но еще и рассказ о реальных событиях нашего времени. Премьеру финального эпизода и успех сериала отметили на катке на Болотной площади. Там побывал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Второй сезон сериала «Ландыши» — эмоциональный, честный и правдивый рассказ о событиях, происходящих в нашей стране прямо сейчас.

«Это сезон не про розовые шубы и клубы. Это сезон уже про людей и про боль людскую. Поэтому это важная часть и неотъемлемая часть моей жизни», — рассказала актриса Ника Здорик.

«Ландыши. Вторая весна» — это смесь разных по настроению жанров. Комедия тесно переплетена с драмой, а местами это вообще мюзикл, ведь именно через песню и передаются самые сильные эмоции.

«Музыка дает, во-первых, вот эту легкость возвращает, ну и во-вторых — по законам жанра мюзикл, герои начинают, скажем так, петь, когда проблема доходит до какого-то пика и уже словами ее не выразить», — отметил актер Сергей Городничий.

Основано на реальных событиях — не просто громкая фраза, а главная идея сериала.

«Мы делали проект про здесь и сейчас. Мы не прятали голову в песок, ребята не боялись, никто из нас не боялся и ничего не боится. Мы говорим правду. Искренне со страной и с людьми», — сказал один из авторов сценария и продюсер сериала «Ландыши. Вторая весна» Юрий Сапронов.

Последняя серия сезона и вовсе стерла грань между художественным повествованием и реальностью. Последние 17 минут эпизода — интервью с женами бойцов СВО, чьи жизни тесно перекликаются с сюжетом сериала.

«Был такой момент, я мужа искала, я обзванивала госпитали, и я его сама нашла в госпитале Военно-медицинской академии. Да, я не спала, не ела, я вообще не понимала, что со мной, что с ним. И потом уже сказали, что он в искусственной коме был», — рассказала супруга военнослужащего Марианна.

Завершение второго сезона «Ландышей» отметили на катке на Болотной площади.

На катке собрались не только те, кто принимал активное участие в создании «Ландышей», но и зрители, которые с нетерпением ждали финала второго сезона. Здесь они не только встретились с любимыми героями, но и сказали спасибо за подаренные эмоции.

«Есть сериалы, в которых играют. Мы понимаем, что это все равно игра. А здесь ты как будто проживаешь с ними всю эту историю. И какие-то моменты были похожи на мою историю жизни», — поделилась певица, экс-участница группы «Пропаганда» Мария Букатарь.

Катание — под саундтреки из сериала. На музыкальных площадках треки взрывали чарты и набрали миллионы прослушиваний.

«Второй сезон опять-таки с ожиданиями людей казался в разы более страшным, в разы более сложным. Плюс ко всему первые песни, которые были написаны, они вызвали огромный общественный резонанс», — рассказали участники дуэта NANSI & SIDOROV Анастасия Белявская и Олег Сидоров.

Создатели сериала намекнули, что финал сезона — не точка, а скорее многоточие в истории «Ландышей». Возможно, следующий Новый год мы снова встретим с полюбившимися актерами.

