В исправительной колонии Забайкалья выявили террористическую ячейку

Александра Якимчук
Александра Якимчук

Деятельность данной преступной группы удалось обнаружить и пресечь благодаря совместным усилиям ФСБ, СК и ФСИН.

Фото, видео: ЦОС ФСБ; 5-tv.ru

В исправительной колонии Забайкальского края была пресечена деятельность террористической ячейки. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

ФСБ совместно со Следственным комитетом (СК) и Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) предотвратили деятельность террористической религиозно-экстремистской ячейки, действующей на территории исправительной колонии номер семь Забайкальского края.

Установлено, что данная ячейка была создана для вербовки осужденных в одну из международных террористических организаций и сбора средств для ее финансирования. Известно, что участники отличались высокой степенью сплоченности, строгой дисциплиной и иерархией.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных на территории Республики Дагестан, Волгоградской области, Забайкальского и Краснодарского краев, организаторы и основные участники ячейки задержаны сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении всех фигурантов было возбуждено уголовное дело по статье «Организация террористического сообщества и участие в нем», а в отношении организаторов — дополнительно по статье «Содействие террористической деятельности».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Челябинске задержали готовившего теракт местного жителя. Он действовал по заданию спецслужб Украины, с сотрудниками которой связывался через мессенджеры.

