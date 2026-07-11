«Унесло течением»: в Туве нашли тело утонувшей на реке девушки

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 61 0

Погибшую обнаружили спустя девять дней после пропажи.

В Туве на реке нашли очередное тело девушки: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Отряд МЧС России нашел в Туве тело девушки, унесенной течением реки 3 июля

Отряд МЧС России нашел в Барун-Хемчикском районе Тувы тело девушки, унесенной течением реки 3 июля 2026 года. Об этом сообщили на канале регионального управления чрезвычайного ведомства в мессенджере МАКС.

«В ходе поисковых работ в реке Хемчик спасателями Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружено тело девушки 25 лет, которую унесло течением 3 июля», — написано в сообщении.

В поисках девушки поисковые отряды обследовали 214 километров, осмотрели 74 острова и 63 залома на реке. Ее искали 19 спасателей, в распоряжении которых было шесть единиц техники и два судна. Также в поисковой операции участвовали сотрудники полиции и районной администрации, родственники девушки и добровольцы.

В Республике Тыва наблюдается череда несчастных случаев с девушками и девочками на водоемах. Ранее 9 июля было обнаружено тело 12-летней пропавшей местной жительницы — предположительно, это была вторая из двух пропавших в Кызыле 1 июля девочек. Ее подругу нашли ранее в этот же день на берегу Енисея в районе села Сукпак Кызылского района.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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