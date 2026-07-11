Мужчина захватил женщину в заложники в супермаркете в Берлине

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 66 0

Полиция ведет переговоры с нападавшим.

Мужчина взял женщину в заложники в магазине в Берлине

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Nibel

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Spiegel: на юге Берлина мужчина взял женщину в заложники.

На юге Берлина мужчина взял женщину в заложники. Об этом сообщил журнал Spiegel.

По данным издания, злоумышленник удерживает женщину в местном супермаркете. Он взял ее в заложники в пятницу вечером, 10 июля. О мотивах нападавшего ничего неизвестно. Сотрудники полиции ведут с ним переговоры. Ранена ли заложница, информация отсутствует. Была ли она прежде знакома с нападавшим, тоже неясно.

Уточняется, что супермаркет расположен в районе Мариенфельде на улице Хильдбургхаузерштрассе. Сотрудники полиции оцепили территорию вокруг магазина, рядом дежурят десятки правоохранителей. Еще на месте присутствует подразделение специальных операций (аналог ОМОНа в РФ. — Прим. ред.), а также пожарные и несколько бригад скорой помощи.

Ранее в немецком городе Дортмунд вооруженный мужчина взял в заложники двоих детей после погрома в ресторане и перестрелки с сотрудником полиции. В результате стрельбы правоохранитель отделался легкими травмами. По предварительным данным, злоумышленником является 51-летний выходец из Сербии.

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