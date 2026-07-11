МВД России сообщило о трех признаках, по которым банки выявляют мошенничество

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 59 0

Всего в перечень ЦБ РФ входят девять маркеров возможных махинаций.

По каким признакам банки выявляют мошенничество

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

МВД России: перевод самому себе более 200 тысяч может быть признаком мошенников

МВД России сообщило о признаках, указанных в перечне Центрального банка РФ, по которым финансовые организации выявляют мошенничество. Это снятие средств с карты после получения кредита, перевод себе более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) и смена телефонного номера.

«Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Три из них — снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Также внимание операторов банка может привлечь странное и несвойственное клиенту поведение. Если человек снимает деньги в непривычное время суток или выводит нехарактерную для его доходов и расходов сумму, это вызовет подозрение. Еще один маркер — удаленное и неудобное для клиента местонахождение банкомата. Также признаком мошенничества может быть сочтен запрос на выдачу средств непривычным клиенту способом и частые телефонные разговоры за шесть часов до банковской операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники вербуют россиян прямо на улицах городов под видом просьбы о помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:06
Актер из сериала «Тайны следствия» Брейкин умер в возрасте 27 лет
17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео