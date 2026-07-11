МВД России сообщило о трех признаках, по которым банки выявляют мошенничество

МВД России: перевод самому себе более 200 тысяч может быть признаком мошенников

МВД России сообщило о признаках, указанных в перечне Центрального банка РФ, по которым финансовые организации выявляют мошенничество. Это снятие средств с карты после получения кредита, перевод себе более 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей (СБП) и смена телефонного номера.

«Банк России выделяет девять признаков, по которым банки выявляют мошенничество при снятии наличных. Три из них — снятие денег в течение 24 часов после оформления кредита, перевод на свой счет более 200 тысяч рублей по СБП, смена номера телефона для авторизации в интернет-банке», — сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Также внимание операторов банка может привлечь странное и несвойственное клиенту поведение. Если человек снимает деньги в непривычное время суток или выводит нехарактерную для его доходов и расходов сумму, это вызовет подозрение. Еще один маркер — удаленное и неудобное для клиента местонахождение банкомата. Также признаком мошенничества может быть сочтен запрос на выдачу средств непривычным клиенту способом и частые телефонные разговоры за шесть часов до банковской операции.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники вербуют россиян прямо на улицах городов под видом просьбы о помощи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.