Интернатовские: какие звезды отдали своих детей в школу-пансион

Не все экранные примерные родители были такими и в реальной жизни. Частые съемки и бесконечные репетиции не дали многим известным актерам самостоятельно воспитать собственных детей. Точнее, так многие из них предпочитали говорить.

А как было на самом деле? Кто из знаменитостей отдал своих детей в интернат и почему?

Татьяна Самойлова

Какие звезды актрисы, актеры отдали детей в интернат, пансион. Фото: www.globallookpress.com/Russian Look

Народная артистка России Татьяна Самойлова с первых ролей стала кумиром миллионов. Но ее личная жизнь была далеко не так успешна, как карьера.

Единственного сына Дмитрия она родила в 35 лет от актера Эдуарда Машковича. Их отношения продлились недолго, и актриса осталась одна с ребенком на руках. Чтобы обеспечивать себя и ребенка, она была вынуждена много работать. Мальчика пришлось отдать в интернат.

Условия были вполне сносные, изредка мать брала Диму домой на выходные, но чаще эти дни он проводил с бабушкой, которая в итоге и забрала его оттуда.

Позже Дмитрий Самойлов эмигрировал в США, стал врачом, женился, у него родилась дочь, но показал он ее матери-актрисе лишь раз. В Москву наведывался нечасто.

Их отношения были сдержанными до самой смерти актрисы. Сын отказался ставить ей памятник, сославшись на отсутствие средств.

«У меня — семья, дочь и супруга. Но зарабатываю я один. Работаю в госпитале по договорной системе. Заплатить 50-70- тысяч долларов за памятник, а возможно, и дороже, я не могу. У меня таких денег нет. Я до сих пор выплачиваю кредиты за образование, которое получил в Америке. Там я начинал с нуля, учился заново в течение пятнадцати лет», — рассказал Самойлов в 2017 году в интервью KP.RU.

Владимир Пресняков-старший

Какие звезды актрисы, актеры отдали детей в интернат, пансион. Фото: РИА Новости/О. Волкова

Заслуженный артист России Владимир Пресняков-старший и его жена Елена постоянно гастролировали.

Пока жизнь звездной четы была бурной и насыщенной, их сын Володя оставался без родителей. Тогда Пресняков-старший пообещал сыну, что в интернате ему выдадут револьвер, если он будет хорошо учиться. Конечно, таким образом семья обманом уговорила отправиться в это учреждение.

Мальчик изначально не хотел туда поступать, но трюк папы сработал, и он согласился. Володя провел в Свердловской музыкальной школе-интернате около трех лет — его исключили оттуда из-за плохого поведения.

«Вы знаете, интернатовским чувакам, среди которых я воспитывался, было довольно сложно. Тем не менее, когда ты лежишь ночью в интернате на койке, у тебя есть возможность погрузиться во вселенную, побыть в уединении и загадать что-то. А потом оказывается: то, что ты задумал, — все получается. Начиная с того, что я хочу увидеть родителей, и тут они приезжают. Это чудо», — делился артист воспоминаниями.

Впоследствии Владимир Пресняков-младший нелестно отзывался о том, что происходило в стенах этого заведения. Интернат был соединен переходом с обычной школой, где ежедневно происходили разборки, случались поджоги и даже поножовщина.

Лариса Лужина

Какие звезды актрисы, актеры отдали детей в интернат, пансион. Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина рано стала звездой. В 1960-е — 1970-е

у нее было все: красота, обаяние, талант и песни Высоцкого, посвященные ей. Не было только счастья. Четыре брака закончились разводами. От отношений с кинооператором Валерием Шуваловым у нее остался сын Павел.

После расставания с отцом мальчика, Лужина оставляла ребенка с новым мужем каждый раз, когда уезжала на съемки. А потом и вовсе поместила в интернат, где он провел несколько лет.

«У меня сердце разрывалось, когда я везла его в этот интернат», — признавалась Лужина в интервью Лере Кудрявцевой.

Но когда заметила, что сын стал вялым и потерял аппетит, забрала его оттуда. Повзрослев, Павел стал звукорежиссером и многодетным отцом.

Близких отношений с матерью у него не сложилось, но он не держит на нее зла. Сама Лужина до сих пор винит себя за то решение.

Лев Прыгунов

Какие звезды актрисы, актеры отдали детей в интернат, пансион. Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Народный артист России Лев Прыгунов овдовел в 1977 году, когда в автокатастрофе в Риге погибла его первая жена Элеонора Уманец. Их сыну Роману Прыгунову тогда было восемь лет.

«Я предчувствовал гибель Элеоноры. В тот день я был в Алма-Ате, а жена в Риге. Утром понял, что случилась какая-то трагедия. Проснулся, полчаса посидел. Потом пошли с другом в горы. Говорили о высоте и смерти. Когда спустились, отправился в гости к двоюродному брату. Там у меня ни с того ни с сего случился озноб. Уже в номере отеля узнал, что жена погибла. Пьяный мужик за рулем угробил двух человек, а еще одного оставил калекой. Причем сам не пострадал», — рассказал Прыгунов на федеральном канале.

Актер остался один с ребенком на руках и из-за постоянных съемок был вынужден сначала оставить сына с бабушкой, а затем на несколько лет определить его в специализированный интернат для детей работников кино и театра.

Прыгунов приезжал каждые выходные, стараясь проводить с сыном все свободное время.

«Он был недоволен этим, но у меня другого выхода не было», — признавался артист в интервью Борису Корчевникову.

Актер забрал сына, когда тот уже был подростком.

Позже Прыгунов признавался, что это решение стало одним из самых тяжелых в его жизни.

Второй раз Прыгунов женился на помощнице режиссера «Мосфильма» Ольге, которая сумела найти подход к пасынку. Сегодня Роман Прыгунов — состоявшийся кинорежиссер. Он иногда приглашает отца в свои кинокартины и зла на него не держит.