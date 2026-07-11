Артиллеристы группировки «Север» уничтожили «опорник» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 56 0

Расчет М-46 накрыл блиндажи и укрепления на дальности 25 километров.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артиллеристы группировки «Север» уничтожили опорник ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили блиндажи и укрепления Вооруженных сил Украины, мешавшие продвижению штурмовых групп в Харьковской области. Для удара задействовали буксируемую пушку М-46. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Воздушная разведка зафиксировала активность на одном из рубежей обороны ВСУ, прикрывавшем логистический узел вдоль дороги. Координаты передали командованию, затем — расчету М-46. При корректировке огня с помощью беспилотников артиллеристы нанесли поражение по целям 130-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 25 километров. После подтверждения уничтожения орудие замаскировали.

При поддержке артиллерии и БПЛА штурмовые подразделения выбивают противника с позиций и расширяют буферную зону безопасности вдоль границы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:00
Коробка с «новыми купюрами»: мошенники забрали у пенсионеров 27 миллионов рублей
16:55
Русофобская пропаганда: Захарова о выступлении Стефанчука в Сербии
16:49
В Индии поймали мужчину, который годами жил в люксовых отелях бесплатно
16:46
«За твою кровь»: Моджтаба Хаменеи поклялся отомстить США и Израилю за отца
16:42
«Не войдет в ЕС»: польский оппозиционер Чарнек пригрозил Киеву
16:38
Четыре реки затопили село Кын в Пермском крае

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Сын Самойловой не знал настоящего имени матери
«Противно даже»: Буланова назвала поступок, который считает изменой
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео