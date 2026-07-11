Артиллеристы группировки «Север» уничтожили опорник ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие артиллерийского подразделения 1431-го мотострелкового полка 11-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили блиндажи и укрепления Вооруженных сил Украины, мешавшие продвижению штурмовых групп в Харьковской области. Для удара задействовали буксируемую пушку М-46. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Воздушная разведка зафиксировала активность на одном из рубежей обороны ВСУ, прикрывавшем логистический узел вдоль дороги. Координаты передали командованию, затем — расчету М-46. При корректировке огня с помощью беспилотников артиллеристы нанесли поражение по целям 130-мм осколочно-фугасными снарядами с дистанции около 25 километров. После подтверждения уничтожения орудие замаскировали.

При поддержке артиллерии и БПЛА штурмовые подразделения выбивают противника с позиций и расширяют буферную зону безопасности вдоль границы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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