Диалог через космос: 40 лет назад прошел телемост Ленинград-Сиэтл

Эфирная новость 44 0

Впервые после Великой Отечественной войны лицом к лицу оказались жители СССР и США.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телемост Ленинград-Сиэтл состоялся 40 лет назад

В этот день 40 лет назад впервые после Великой Отечественной лицом к лицу оказались жители СССР и США. Произошло это во время трансляции телемоста Ленинград — Сиэтл.

Согласованного сценария не было — сплошная импровизация и живые эмоции. Ведущими стали Владимир Познер и американец Фил Донахью. Что интересно, самые острые темы обсуждали, рабочие, учителя, врачи. Этот диалог через космос, как назвали телемост в СССР, воспринимался едва ли не как полет Гагарина. По словам его участников, тогда из студии Ленинградского телевидения распахнулось окно через океан.

«И вдруг на экранах возникает американская картинка. Почти такая же, как наша, студия. И вот они сидят, как мы, с двумя руками и двумя ногами. Это было чудо. Так как они увидели нас, у них появился сигнал, мы увидели их. Это еще не рабочий момент. Началась такая овация», — рассказала ассистент режиссера телемоста Ленинград-Сиэтл Татьяна Орлова.

Следующий телемост состоялся уже менее чем через полгода. Он объединил студии в Ленинграде и Бостоне и был посвящен женщинам. Тогда же одна из советских участниц произнесла знаменитое «В СССР секса нет». Случайно брошенная фраза вошла в историю и стала крылатой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
76.15
-0.59 90.27
-0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:52
«Хочу сказать спасибо»: Филиппов поблагодарил отца за то, что он привел его в ски-альпинизм
18:48
«На Байкале»: Мизулина показала, что на самом деле лизал SHAMAN
18:40
Откладывал поход к врачу: россиянин сутки проходил с пулей в мозге
18:24
Во имя справедливости: как прошло выступление Путина на совещании судей
18:19
«Мужик сказал — мужик сделал»: Никита Филиппов о серебре Олимпиады-2026
18:07
«Очень был нацелен на медаль»: Прохорова о серебре Филиппова на ОИ-2026

Сейчас читают

Ски-альпинист Филиппов выиграл первую олимпийскую медаль для России
Суд подтвердил заочный арест продюсера «Ласкового мая» по делу о мошенничестве
Мрачные тайны опального брата Карла III: как принц Эндрю поплатился за дружбу с Эпштейном
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть