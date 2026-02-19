Диалог через космос: 40 лет назад прошел телемост Ленинград-Сиэтл

Телемост Ленинград-Сиэтл состоялся 40 лет назад

В этот день 40 лет назад впервые после Великой Отечественной лицом к лицу оказались жители СССР и США. Произошло это во время трансляции телемоста Ленинград — Сиэтл.

Согласованного сценария не было — сплошная импровизация и живые эмоции. Ведущими стали Владимир Познер и американец Фил Донахью. Что интересно, самые острые темы обсуждали, рабочие, учителя, врачи. Этот диалог через космос, как назвали телемост в СССР, воспринимался едва ли не как полет Гагарина. По словам его участников, тогда из студии Ленинградского телевидения распахнулось окно через океан.

«И вдруг на экранах возникает американская картинка. Почти такая же, как наша, студия. И вот они сидят, как мы, с двумя руками и двумя ногами. Это было чудо. Так как они увидели нас, у них появился сигнал, мы увидели их. Это еще не рабочий момент. Началась такая овация», — рассказала ассистент режиссера телемоста Ленинград-Сиэтл Татьяна Орлова.

Следующий телемост состоялся уже менее чем через полгода. Он объединил студии в Ленинграде и Бостоне и был посвящен женщинам. Тогда же одна из советских участниц произнесла знаменитое «В СССР секса нет». Случайно брошенная фраза вошла в историю и стала крылатой.

