Младшая из сестер, найденных во Владимирской области, передана отцу

Следователи установили местонахождение девочек.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Младшая из сестер, пропавших 9 февраля в Петербурге, найдена во Владимирской области и передана отцу. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по городу.
Девочки 11 и 18 лет были найдены во Владимирской области.
«В ходе совместных действий следователи установили путь передвижения пропавших, допросили контактировавших с ними лиц и выяснили, что женщина с детьми находится во Владимирской области у знакомого», — говорится в сообщении ведомства.
Там подчеркнули, что в отношении детей не совершалось противоправных действий.
Ранее, 12 февраля, отец девочек заявил об их исчезновении и предположил, что они могут находиться с членами тоталитарной секты «Русская православная церковь — Царская империя», куда их могла увести мать.
После обнаружения старшая из сестер подтвердила, что присоединилась к матери осознанно.
Следователи продолжают расследование уголовного дела. Все участники инцидента доставлены для допроса. Место жительства девочек будет определяться в гражданско-правовом порядке.
Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, что пропавшие в Петербурге сестры найдены вместе с матерью во Владимирской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
86%
Нашли ошибку?