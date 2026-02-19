Младшая из сестер, найденных во Владимирской области, передана отцу

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Следователи установили местонахождение девочек.

Нашли ли пропавших в Санкт-Петербурге сестер

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Младшая из сестер, пропавших 9 февраля в Петербурге, найдена во Владимирской области и передана отцу. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по городу.

Девочки 11 и 18 лет были найдены во Владимирской области.

«В ходе совместных действий следователи установили путь передвижения пропавших, допросили контактировавших с ними лиц и выяснили, что женщина с детьми находится во Владимирской области у знакомого», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что в отношении детей не совершалось противоправных действий.

Ранее, 12 февраля, отец девочек заявил об их исчезновении и предположил, что они могут находиться с членами тоталитарной секты «Русская православная церковь — Царская империя», куда их могла увести мать.

После обнаружения старшая из сестер подтвердила, что присоединилась к матери осознанно.

Следователи продолжают расследование уголовного дела. Все участники инцидента доставлены для допроса. Место жительства девочек будет определяться в гражданско-правовом порядке.

Ранее 5-tv.ru подробнее рассказал, что пропавшие в Петербурге сестры найдены вместе с матерью во Владимирской области.

