Крыша цеха «Моторинвеста» обрушилась в Липецкой области

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 154 0

Под завалами могут находиться люди.

Обрушение кровли в Липецкой области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В Липецкой области обрушилась крыша цеха «Моторинвеста», под завалами могут быть люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Организован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС, на место выехали спасатели.

Обрушение кровли произошло в здании сварочного цеха в населенном пункте Гребенкино. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации последствий и разбору завалов.

«По предварительным данным, под завалом могут находиться люди», — отмечается в сообщении ведомства.

Спасатели ведут поисковые работы, информация о пострадавших и точные обстоятельства случившегося в настоящий момент уточняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что резервуар на нефтебазе в Великих Луках Псковской области загорелся вследствие атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Перед нападением он предупредил жителей сообщением через мессенджер MAX о повышенной активности оперативных служб.

