Крыша цеха «Моторинвеста» обрушилась в Липецкой области
Под завалами могут находиться люди.
Фото: ИЗВЕСТИЯ
В Липецкой области обрушилась крыша цеха «Моторинвеста», под завалами могут быть люди. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
Организован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧС, на место выехали спасатели.
Обрушение кровли произошло в здании сварочного цеха в населенном пункте Гребенкино. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения, которые приступили к ликвидации последствий и разбору завалов.
«По предварительным данным, под завалом могут находиться люди», — отмечается в сообщении ведомства.
Спасатели ведут поисковые работы, информация о пострадавших и точные обстоятельства случившегося в настоящий момент уточняются.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что резервуар на нефтебазе в Великих Луках Псковской области загорелся вследствие атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Перед нападением он предупредил жителей сообщением через мессенджер MAX о повышенной активности оперативных служб.
