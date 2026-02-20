Принц Уильям поделился неожиданным признанием о воспитании своих детей

Принц Уильям балует своих детей, чтобы они стали более открытыми с ним

Принц Уильям балует своих наследников Джорджа, Луи и Шарлотту, чтобы они стали более открытыми с ним. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на Hello.

Теперь Уильям не перестает удивляться, насколько дети стали доверять ему. Они делятся с отцом своими переживаниями, проблемами и успехами. Однако, как признался сам принц, иногда поток обрушивающихся на него их эмоций бывает для него «даже слишком интенсивным». Ему все время хочется помочь детям, но это невозможно, поэтому Уильяму просто пришлось научиться их слушать.

Сам принц в юности не умел справляться со своими эмоциями. Следуя примеру старшего поколения, у представителей которого было не принято делиться с кем-либо своими переживаниями, Уильям их замалчивал.

Когда в 1997 году умерла его мать, принцесса Диана, Уильям испытал боль, с которой ничто не сравниться. Лишь спустя много лет он смог разобраться со своими переживаниями.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Уильям рассказал о борьбе с депрессией. В прямом эфире Уильям обсудил проблемы мужского психического здоровья и предотвращения самоубийств. По его мнению, открытое обсуждение подобных тем должно стать естественным для каждого человека. Уильям отметил, что обществу необходимо больше мужских ролевых моделей, способных честно говорить о своих слабостях.

