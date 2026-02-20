Поиски пропавшего вертолета в Амурской области продолжаются — новые подробности

|
Рита Цветкова
Воздушное судно исчезло в 130 километрах от села Амаранка Ромненского округа.

Сколько людей было на борту пропавшего в Приамурье вертолета

Фото: © Getty Images/StefanSmuts

Правительство Амурской области: на борту пропавшего вертолета были три человека

Пропавший в Амурской области вертолет Robinson принадлежит лесозаготовительным службам. Об этом 5-tv.ru рассказали представители Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности. Поиски воздушного судна продолжаются, его местонахождение по-прежнему неизвестно.

В них участвуют 42 спасателя МЧС, задействованы 14 единиц техники, в том числе три снегохода и один беспилотник. Отряд был направлен в район предполагаемого крушения из Благовещенска. К поискам привлечены все оперативные службы.

Прежде сообщалось, что на борту вертолета находились четыре человека. Пресс-служба правительства региона уточнила информацию — в нем были пилот и два пассажира. Robinson вылетел из лесозаготовительной деляны в районе населенного пункта Амаранка в Ромненском муниципальном округе и пропал в пути следования примерно в 130 километрах.

Ранее 5-tv.ru писал о гибели трех человек при крушении учебного легкомоторного самолета в Орске. Жертвами аварии стали инструктор и двое курсантов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации воздушного транспорта.

