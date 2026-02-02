Уголовное дело возбуждено после крушения учебного самолета в Орске

В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения и эксплуатации воздушного транспорта после крушения учебного легкомоторного самолета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ в канале в мессенджере MAX.

«Следственными органами Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ», — говорится в публикации ведомства.

По информации следствия, причиной крушения воздушного судна могла стать ошибка пилотирования или неисправность самолета.

В понедельник, 2 января, в городе Орске произошла авиакатастрофа с участием учебного легкомоторного самолета Diamond. Как сообщил источник 5-tv.ru, в результате происшествия погибли три человека — инструктор Василий Ниваев 1989 года рождения, курсант Тимофей Курдупов 2005 года рождения и курсант Дмитрий Седов 2004 года рождения. Воздушное судно потерпело крушение в районе поселка Джанаталап.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что почему частные перелеты опаснее обычных рейсов. Элитная авиация привлекает богатых клиентов комфортом, однако отсутствие жесткого контроля превращает статусные поездки в игру на выживание.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.