Здание автосервиса загорелось в центре Москвы

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 44 0

В ликвидации возгорания задействованы 67 человек и 18 единиц техники.

Здание автосервиса загорелось в центре Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пожар на площади 500 кв м. охватил автосервис в центре Москвы, сообщили 5-tv.ru в МЧС.  В ликвидации возгорания задействованы 67 человек и 18 единиц техники.

«В Главное управление МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Новая Переведеновская улица, д. 3. По прибытию установлено, что происходит загорание в одноэтажном здании автосервиса расположенного в группе зданий», — сообщили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Краснодарском крае на Ильском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперативного штаба в Telegram. Фрагменты беспилотников обнаружили в нескольких районах Сочи. Кроме того, обломки украинских дронов нашли возле стадиона ФК «Краснодар».

По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не выявлено.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:30
Расчеты гаубиц М-46 поразили технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:15
Умер актер из сериала «Эйфория» и «Анатомия страсти» Эрик Дэйн
6:42
Здание автосервиса загорелось в центре Москвы
6:26
Трамп поручил обнародовать правительственные файлы об инопланетянах
6:00
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

В Амурской области пропал вертолет с четырьмя людьми на борту
«Я найду плюсы»: Аделия Петросян поделилась эмоциями от участия в ОИ-2026
«Ланцеты» бьют по позициям врага. Лучшее видео из зоны СВО
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть