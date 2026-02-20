Миллиарды за буквы и цифры: в России нашли запредельно дорогие госномера

Самый дорогой госномер в России стоит более двух миллиардов рублей

В России стоимость самого дорогого автомобильного госномера достигла отметки более 2,1 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

На текущий момент специалистами зафиксировано сразу 16 предложений, цена каждого из которых превышает эту астрономическую сумму. Продавцы, предлагающие подобные лоты, самостоятельно определяют их ценность, ориентируясь на «красивое» сочетание символов. При этом важно отметить, что официально в Российской Федерации процедура купли-продажи государственных регистрационных знаков между частными лицами остается вне закона.

Согласно имеющимся данным, география предложений охватывает различные субъекты страны, включая Москву, Красноярский край, а также республики Адыгея и Дагестан. Некоторые из этих сверхдорогих лотов находятся в открытой продаже уже продолжительное время: один из регистрационных знаков ищет покупателя с 2023 года, в то время как остальные были выставлены на торги в период с 2024 по 2025 год.

Несмотря на отсутствие легального механизма прямой передачи номеров, подобные объявления продолжают появляться на профильных ресурсах, привлекая внимание коллекционеров и состоятельных автовладельцев.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.