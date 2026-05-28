ИИ разрешит разогнаться? В России предложили поднять скоростной лимит

В России предложили поднять скоростной лимит и подключить нейросеть к анализу

На дорогах России могут пересмотреть скоростной лимит с помощью искусственного интеллекта. С такой инициативой выступил глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По его мнению, современные автомобили стали безопаснее, тормозные системы — эффективнее, а скоростной лимит на многих участках дорог России остался прежним, хотя сами трассы и транспорт давно изменились.

Предложение прозвучало на фоне другой новости: в России уже обсуждают увеличение разрешенной скорости на отдельных отрезках федеральных дорог.

Речь идет о трассах «Таврида», М-3 «Украина» и М-4 «Дон», где скоростной лимит могут повысить до 110 километров в час. Однако это не означает, что автомобили сразу смогут ехать быстрее повсюду: каждое изменение должно учитывать состояние дороги и требования безопасности.

Лимиты проверит ИИ

Как сообщала Газета.ру, Антон Шапарин направил инициативу председателю Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, вице-премьеру Марату Хуснуллину. Глава НАС предложил провести масштабный аудит ограничений, которые сегодня действуют на дорогах России.

Суть идеи в том, чтобы искусственный интеллект оценил, где скоростной лимит действительно оправдан, а где его можно увеличить без лишнего риска.

Алгоритм должен анализировать интенсивность движения, статистику аварийности и фактическое состояние дорожного полотна. По итогам такого аудита могут быть определены участки дорог России, на которых автомобили способны двигаться быстрее без ухудшения безопасности.

Шапарин считает, что часть ограничений на дорогах России устарела. Автомобили за последние годы получили более эффективные тормоза, системы стабилизации, электронных помощников и другие решения, которых не было у машин прошлых десятилетий. При этом скоростной лимит на отдельных трассах мог не меняться годами.

По словам главы НАС, водители сами воспринимают некоторые ограничения как заниженные и часто едут быстрее указанного значения, ориентируясь на порог превышения до 20 километров в час, при котором штраф за скорость не назначается.

ИИ-аудит, по замыслу автора инициативы, должен сделать скоростной лимит понятнее: если участок дороги России безопасен для более быстрого потока, разрешенную скорость можно повысить официально, а не оставлять водителей в ситуации постоянного формального превышения.

Где хотят ускориться

Отдельно от предложения главы НАС уже обсуждаются конкретные изменения на федеральных трассах. Как писала Lenta.ru со ссылкой на Росавтодор, скоростной лимит могут увеличить до 110 километров в час на отдельных участках «Тавриды» в Крыму, М-3 «Украина» и М-4 «Дон».

На большей части трассы «Таврида» сейчас действует ограничение 90 километров в час. Одним из главных условий повышения скорости до 110 километров в час назвали установку стационарного освещения. На М-3 «Украина» увеличение лимита планируется на участке с 65-го по 124-й километр, а на М-4 «Дон» — с 933-го по 1024-й километр после завершения реконструкции.

По информации «Коммерсанта», сейчас 33% сети государственной компании «Автодор», или около 1,97 тысячи километров, уже работают в повышенном скоростном режиме.

До 130 километров в час автомобили могут разгоняться на М-11 «Нева» и на отдельных участках М-4 «Дон». До 110 километров в час повышенный скоростной лимит действует на отрезках М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон» и М-12 «Восток».

Что действует сейчас

На дорогах России скоростной лимит зависит от типа дороги, транспортного средства и установленных знаков. По действующим Правилам дорожного движения легковые автомобили и мотоциклы вне населенных пунктов обычно могут ехать со скоростью до 90 километров в час, а на автомагистралях — до 110 километров в час.

На отдельных автомагистралях владельцы дороги по согласованию с Госавтоинспекцией могут установить скоростной лимит до 130 километров в час, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение. Именно поэтому одинаковые по виду автомобили на одной трассе могут ехать быстрее, чем на другой: решающим становится не желание водителя, а категория и оснащенность дороги России.

Даже при разрешенном максимуме водитель обязан учитывать погоду, видимость, интенсивность движения, состояние автомобиля и дорожного покрытия. Новый скоростной лимит не отменит этого правила. Если дорогу накрыл ливень, туман или гололед, автомобили должны двигаться с безопасной скоростью, даже когда знак разрешает больше.

Зачем нужен аудит

Инициатива использовать искусственный интеллект важна не только потому, что часть автомобилистов хочет ехать быстрее. Скоростной лимит влияет на пропускную способность трасс, время в пути, работу грузовых перевозок и сезонные поездки на юг. Для России с большими расстояниями это особенно заметно: на длинной дороге даже умеренное повышение разрешенной скорости может сократить путь.

Однако дороги России очень разные. На скоростной магистрали с разделенными потоками, освещением, ограждениями и хорошим покрытием автомобили находятся в одних условиях. На трассе с перекрестками, плохой видимостью, остановками, пешеходами и поврежденным асфальтом — в других. Поэтому просто повысить скоростной лимит для всех дорог России невозможно без риска.

ИИ-аудит должен, по идее, отделить безопасные участки от тех, где ускорение может увеличить число аварий. Алгоритм способен быстро обработать массив данных об аварийности, трафике и состоянии покрытия. Но окончательное решение о том, какой скоростной лимит получит конкретная дорога, все равно потребует ответственности профильных ведомств и оценки реальной инфраструктуры.

Скорость и аварии

Для водителей идея выглядит привлекательно: автомобили становятся современнее, дороги России реконструируют, а значит, на хорошей трассе можно официально ехать быстрее. Но увеличение скорости всегда связано с ценой ошибки. Чем быстрее движутся автомобили, тем длиннее тормозной путь и тяжелее последствия столкновения.

Именно поэтому скоростной лимит нельзя повышать только из-за того, что современные автомобили лучше прежних. На безопасность влияют разделительные барьеры, освещение, съезды и развязки, качество асфальта, наличие животных и пешеходов на дороге, работа камер и состояние обочин.

Показателен пример «Тавриды»: возможность повысить скоростной лимит там связывают не просто с желанием ускорить автомобили, а с установкой стационарного освещения. Для дорог России это принципиальный подход: сначала инфраструктура должна соответствовать более высокой скорости, и только затем меняются знаки.

Когда все изменится

Пока инициатива Антона Шапарина об ИИ-аудите — предложение, а не принятое решение. Не утвержден и общий пересмотр скоростных ограничений на всех дорогах России. То есть автомобили не получили право уже сегодня игнорировать существующие знаки и двигаться так, как водитель считает удобным.

Более конкретными выглядят планы по отдельным федеральным трассам. На участках «Тавриды», М-3 «Украина» и М-4 «Дон» скоростной лимит до 110 километров в час может появиться ближе к концу 2026 года, если будут выполнены необходимые условия и решения действительно вступят в силу.

Для водителей правило остается прежним: скоростной лимит определяет знак на конкретном участке, а не сообщения о будущих планах. Даже если Россия начнет шире применять искусственный интеллект для оценки трасс, автомобили смогут ехать быстрее только после официального изменения режима движения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.