Собрать волю и не упустить момент: таро-прогноз на неделю с 23 февраля по 1 марта
Таролог Дарина Святозарова делится энергией карт и помогает понять, куда направить силы в ближайшие дни.
Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.
Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Дарина Святозарова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз на неделю с 23 февраля по 1 марта.
Общая энергия недели (Карта Таро — Император)
Неделя пройдет под влиянием сильной, собранной энергии. Император требует порядка, дисциплины и четкого понимания своих целей. Это период, когда хаос лучше отложить в сторону и действовать по плану.
Многие почувствуют необходимость взять контроль над ситуацией — будь то работа, личные дела или бытовые вопросы. Обстоятельства могут подталкивать к ответственности и взрослым решениям.
Однако карта предупреждает: чрезмерная жесткость может сыграть против вас. Важно сохранять гибкость и не пытаться давить на окружающих авторитетом.
Здоровье (Карта Таро — Четверка Кубков)
Энергетический фон организма может быть неровным. Четверка Кубков часто указывает на апатию, упадок настроения и эмоциональную усталость, которая отражается на физическом состоянии.
На этой неделе важно прислушиваться к себе: если тело просит паузы — дайте ее. Полезно снизить информационный шум, больше бывать на свежем воздухе и нормализовать режим сна.
Хороший эффект дадут спокойные восстанавливающие практики: йога, плавание, неспешные прогулки. Перегружать себя сейчас точно не стоит.
Финансы (Карта Таро — Восьмерка Пентаклей)
Финансовая сфера потребует включенности и усердия. Восьмерка Пентаклей — карта работы «на результат», когда деньги приходят через труд, внимательность к деталям и профессионализм.
Неделя благоприятна для обучения, повышения квалификации, доведения проектов до ума. Возможно, быстрых денег не будет, зато закладывается прочный фундамент на будущее.
Главный совет — не лениться и не искать легких путей. Сейчас выигрывает тот, кто методично делает свое дело.
Отношения (Карта Таро — Рыцарь Кубков)
В личной жизни появляется больше романтики и эмоций. Рыцарь Кубков приносит признания, флирт, красивые жесты и желание говорить о чувствах.
Для тех, кто в паре, неделя подойдет для откровенных разговоров и совместных планов. Можно мягко обсудить то, что давно хотелось прояснить.
Одиноким карта сулит интересное знакомство или переписку, которая быстро наберет эмоциональную глубину. Главное — не идеализировать человека слишком рано.
Совет на неделю (Карта Таро — Семерка Жезлов)
Семерка Жезлов советует отстаивать свои позиции. На этой неделе может появиться ощущение конкуренции или давления со стороны — и важно не сдавать свои границы.
Если вы уверены в своей правоте, стойте на своем, но без агрессии. Спокойная уверенность сейчас работает сильнее, чем резкие реакции.
Неделя проверяет вас на внутренний стержень. Тот, кто сохранит самообладание и веру в себя, в итоге выйдет из ситуации победителем.
