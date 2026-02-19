Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 февраля по 1 марта

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 23 февраля по 1 марта.

Энергетику пространства задает зыбкая неопределенная морская стихия, в которой Меркурий и Венера находятся в одном пространстве со Светилом. Богатая внутренняя жизнь Рыб ставит фокус на внутренних ценностях, погружает в собственные мысли, навевает некую рассеянность и замедленность реакций. Хочется стабильности, но ее пока мало. Создается фон высокой чувствительности, интуитивности, творческого вдохновения. Это время больше подходит для размышлений, медитаций, духовных поисков, отдыха и уединения.

Потенциал этих дней, происходящих в «коридоре затмений», вызывает изменения в нашей внутренней и внешней жизни. В судьбе могут произойти события, формирующиеся под влиянием мистического настроя и веры в чудо. Интуитивные люди начинают особенно ощущать символизм происходящего вокруг. Мир обогащается сам и наполняет нас посредством музыки, искусства, поэзии. В сложных ситуациях поддержку окажут мастера духовных практик, религиозные люди, психологи.

Мечтательная Венера в Рыбах получает позитивный заряд от Урана, планеты чудес, а значит энергия любви и денег становится более смелой и удачливой. Тому, кто хочет быстрых результатов в отношениях и финансах, стоит воспользоваться этим кратковременным импульсом.

Инициируйте новые знакомства и романтические встречи, купите лотерейный билет, активно налаживайте культурные и личностные связи, делитесь творческими идеями. При этом помните, что одновременно с романтичностью, повышается риск иллюзий в отношении возлюбленных и компаньонов, склонность к самообману и ощущение зависимости от обстоятельств.

С 26 февраля Меркурий начинает очередную ретроградную фазу, а следовательно, до 20 марта, наступает период недопониманий, технических сбоев, неблагоприятное время для принятия значимых решений, подписания документов и установления новых долгосрочных договорённостей. Теперь не форсируйте рабочие вопросы, а держите паузу и лучше пока доработайте детали. Перепроверяйте информацию, не покупайте дорогие гаджеты, резервируйте копии важных файлов.

В этой замедленной динамики недели, всплеск энергии дает Марс в напряженном аспекте с Ураном. Мощная неуправляемая сила готова вырваться наружу и реализоваться в импульсивных действиях и решениях. Стремление к независимости, желание разрушать ограничения, рамки и установленные правила позволяют переключиться на совершенно новый и нестандартный подход ко всем делам.

Главный совет недели — не торопите события, а позвольте стабилизироваться всему происходящему. Для смелых, но продуманных действий откроется «окно возможностей» и позволит основательно закрепиться в новом времени.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов повышается впечатлительность и рефлексивность, возможны перепады настроения. Важными оказываются дела дома, семьи, имущественные вопросы. Это удачный период для семейных вечеров, наведения уюта в жилом пространстве, прогулок на природе, культпоходов и совместных мероприятий. Также это прекрасные дни для искусства и отдыха. Сходите на выставку, посмотрите вдохновляющий фильм, сделайте семейную фотосессию или просто помечтайте.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов намечается активность в общении, социальных контактах и интеллектуальной сфере. Это время налаживания дружеских связей и запуска совместных проектов в группе единомышленников. Вас ожидает творческий подъем и неожиданно удачные решения проблем. Подходящий период для поиска спонсоров, сдачи экзаменов, защиты дипломных работ и диссертаций, научных исследований. Возможны инсайты, а мечты становятся реальностью Запишите свои озарения и через некоторое время они обретут практическую форму.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецов неделя порадует осуществлением важного проекта или продвижением по карьере. Возрастает чувство долга, что способствует взятию на себя обязательств и ответственности. Многое будет зависеть от вашей целеустремленности. Вы способны видеть перспективы и предпринять правильные шаги. Финансовые вопросы требуют трезвой оценки, а не действий «по наитию». В этот период материальную поддержку могут оказать, те, кто занимает видные посты и обладает авторитетом.

Рак — гороскоп на неделю

Раков звезды заряжают инициативой. Используйте этот ресурс для планирования и активных действий, участия в политической жизни и предпринятия шагов для получения более высокого общественного положения. Можете позволить себе авантюру — она удастся. Возможны поездки с исследовательскими или научными целями. Благоприятно решаются юридические дела. Спрашивайте совета и ищите поддержки у людей, наделенных даром предвидения или влияния в определенных кругах.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов на первый план выходит познание мистического опыта, а у некоторых людей даже проявление оккультных способностей. При правильном использовании знаний, возможно начало определенного этапа в духовном перерождении, переосмыслении самого себя и окружающего мира. На более приземленном плане можно добиться положительных результатов в вопросах налогообложения, погашения кредитов и возвращения долгов, получения и распределения прибыли.

Дева — гороскоп на неделю

У Дев расширяется круг общения и появляется желание работать в команде. В отношениях между вами и окружающими людьми что-то неуловимо начинает меняться. Они становятся более искренними, душевными, доверительными, настроенными на одну волну. Вы нацелены на сотрудничество и поиск взаимопонимания.

Самое время показать себя обществу. Эти дни помогают вам добиться популярности и оказывать позитивное влиянию на массы. Хороший момент для рекламы, договорной работы, политической и общественной деятельности, для любых культурных мероприятий.

Весы — гороскоп на неделю

Весам рекомендуется действовать не торопясь и настойчиво, продвигаясь к поставленной цели. Наступает удачный момент для любого вида деловой и умственной деятельности: для переговоров, обсуждений и выступлений, работы с документами, заключения сделок. Организаторские способности, деловые качества, тактичность и дипломатичность станут вашим пропуском к профессиональному успеху и карьерному росту. Попробуйте сменить стиль на более деловой. Можно обратиться к начальству с просьбой об улучшении условий работы.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионам выпадает энергетически заряженный, активный период. Происходит прилив сил и возрастает сексуальная энергия. Вы открыты для совершенствования и творческого самовыражения. Попробуйте свои силы на сцене или трибуне. Если вы сможете направить свой запал в нужное русло, то данный период может стать весьма запоминающимся. Удачно складываются отношения с публикой, рекламная деятельность, преподавание, спортивные мероприятия.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов повышается интерес ко всему таинственному и мистическому. Кто-то почувствует обострение сексуального влечения. В эти дни следует особо внимательно прислушиваться к внутреннему голосу. Именно интуиция быстрее подскажет правильный выход, чем логические объяснения. Появляется желание что-то поменять в доме, купить новенькое для интерьера, разобраться с накопившимися бытовыми делами. Хорошо на эту неделю уйти в кратковременный отпуск, чтобы отправиться по памятным местам или нанести визит близким родственникам.

Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов в основе недели лежит самосовершенствование через коммуникацию и оттачивание дипломатических навыков. Хорошо сконцентрироваться на поставленных задачах, идеях и мечтах, визуализируя их осуществление. Особенно эффективно окажется работа с образами идеального партнера. Рекомендуется обратить особое внимание на свою вторую половину: найти общие интересы, отправиться на экскурсию или длительную пешую прогулку. Также постарайтесь найти сферы, где вы сможете выразить свои эстетические вкусы в искусстве, музыке, танцах.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям удастся решить множество бытовых задач, внедрить или усовершенствовать рабочие процессы, повысить производительность труда. Можно с выгодой приобрести бытовую технику, садовый инвентарь, стройматериалы. Благоприятно для начала комплексного обследования. Правильный режим питания и умеренная физическая нагрузка позитивно скажутся на общем состоянии и самочувствии в межсезонье. Получение знаний из области медицины или бухгалтерского учёта не окажется напрасным.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, эта неделя станет для вас временем смелого старта. Стоит проявить больше личной инициативы в любовных отношениях, а не ждать ее от других. Любовь с первого взгляда или романтическое свидание оставит в вашей душе яркий свет. Ради новых ощущений можно решиться на некоторые авантюры. Очень хорошее время для творческих людей. Удовлетворение приносят мероприятия развлекательного и спортивного формата, занятия хобби, досуг с детьми.

