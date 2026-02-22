Ловушки тревожности: эксперт перечислил привычки, мешающие успокоиться

Daily Mail: тревожные люди имеют схожие усугубляющие привычки

Британские специалисты составили список действий, которые категорически не рекомендуются при ощущении постоянного беспокойства. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные масштабной кампании NHS.

Согласно статистике, около 9,4 миллиона жителей Великобритании сталкиваются с тревожными расстройствами, при этом многие из них непреднамеренно подкрепляют свои страхи неправильным образом жизни. Нейробиолог из Университетского колледжа Лондона Оливер Робинсон подчеркивает, что одной из ключевых ошибок является социальное дистанцирование. Когда человек избегает общения, его мозг не получает опровержения пугающих сценариев, что лишь подтверждает правоту самых худших опасений.

Второй серьезной проблемой эксперт называет использование стимуляторов и алкоголя. Употребление спиртного дает лишь кратковременный прилив дофамина, после чего нервная система сталкивается с еще более глубоким спадом настроения и паникой.

Также не рекомендуется пить кофе на голодный желудок, так как это провоцирует резкие скачки кортизола — гормона стресса. Важным фактором является и гигиена сна: хаотичный график отдыха нарушает естественные ритмы организма, повышая чувствительность миндалевидного тела мозга, отвечающего за страх.

Для эффективной борьбы с тревожностью эксперты советуют использовать комплексный подход, включающий физическую активность и правильное питание. Аэробные упражнения признаны одним из наиболее действенных способов регуляции эмоционального фона, особенно для молодых людей и молодых матерей.

Сбалансированный рацион помогает избежать резких колебаний уровня сахара в крови, которые негативно сказываются на психологической устойчивости. Однако специалисты предупреждают, что изменения в образе жизни не заменяют профессиональную терапию, а лишь дополняют ее, помогая пациентам быстрее справляться с симптомами и возвращаться к полноценной работе и активной жизни.

