Болезнь достигла предела: психологи раскрыли правду о выгорании

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Современный ритм жизни превратил эмоциональное истощение в глобальную проблему, окутанную множеством опасных заблуждений.

Признаки профессионального выгорания

Фото: © Getty Images/Paul Bradbury

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Guardian: психологи раскрыли правду о выгорании

Более 75% людей по всему миру сталкиваются с симптомами профессионального выгорания в течение своей карьеры. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на мнения ведущих экспертов в области психологии.

Исследования 2025 года показывают, что физическая усталость является лишь верхушкой айсберга, в то время как истинная природа синдрома кроется в хроническом стрессе и потере эмоциональной связи с деятельностью. Специалисты подчеркивают, что это не медицинское заболевание, а реакция организма на невыносимые условия труда и отсутствие поддержки со стороны работодателей.

«Все думают, что это какая-то болезнь или медицинское состояние. Но на самом деле это реакция на хронические рабочие стрессоры — стрессовый ответ», — утверждает психолог Кристина Маслах, первой начавшая изучать этот феномен еще в 1970-х годах.

По мнению экспертов, выгорание включает три ключевых компонента: крайнее истощение, деперсонализацию (цинизм и отстраненность) и снижение чувства собственной компетентности. При этом вопреки мифам, страдают чаще всего не слабые, а самые мотивированные и преданные делу сотрудники, которые «сгорают» из-за избыточных эмоциональных вложений в работу.

Важным открытием стало то, что обычный отпуск редко способен решить проблему, если рабочая среда остается токсичной. Для восстановления могут потребоваться месяцы перерыва и серьезные изменения в организации труда. Эксперт Гейл Кинман отмечает, что ответственность за состояние персонала лежит на руководстве.

«Дело не в самой работе, а в том, как организована деятельность и какую поддержку получают люди», — отметил он.

Помимо профессиональной сферы, ученые все чаще фиксируют аналогичные симптомы у родителей и опекунов, чья деятельность связана с колоссальными эмоциональными и физическими нагрузками без возможности полноценного отдыха. Лишь признание проблемы на системном уровне может помочь остановить эпидемию душевного опустошения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:07
Путин подписал закон о сохранении выплат многодетным семьям
22:56
«Не просто служил, а еще и не косил»: Гуров высказался о службе в армии
22:38
Как часто нужно менять губку для мытья посуды? Ученый дал однозначный ответ
22:34
В США мужчина случайно отравил насмерть двух подростков в парке
22:23
Жест дружбы: Джонни Депп бесплатно предоставил дом Эрику Дэйну перед его смертью
22:05
Болезнь достигла предела: психологи раскрыли правду о выгорании

Сейчас читают

До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Лед Байкала, гнев шаманов и угроза гепатита: чем обернется ледяная выходка SHAMAN
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции