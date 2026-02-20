Без укрытий и сертификатов: в Ярославле антикафе нарушало трудовые права свиней

Россельхознадзор выявил нарушения содержания свиней в ярославском антикафе

Нарушения при содержании декоративных свиней, которых использовали в культурно-развлекательных целях, выявили в антикафе Ярославля. Об этом стало известно из сообщения Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в соцсети.

Проверку инициировали после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на работу заведения на Московском проспекте. Контрольное мероприятие прошло без взаимодействия с предпринимателем. Специалисты по его итогам зафиксировали несоблюдение ряда обязательных требований.

В антикафе содержали четырех декоративных свиней. По данным надзорного органа, режим их привлечения к взаимодействию с посетителями превышал допустимые нормы. Так, контакт животных с гостями антикафе длился более трех часов в сутки и продолжался свыше четырех дней подряд. Кроме того, в помещении не были оборудованы укрытия для животных, а также отдельные зоны для кормления и отдыха.

Отдельным нарушением оказалось отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на каждое животное.

Ведомство объявило предостережение владельцу городского антикафе.

При этом часть требований, отметили в ведомстве, владелец выполнил. У мини-свиней имелись ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы, животные также были чипированы и поставлены на индивидуальный учет.

Ранее, писал 5-tv.ru, крупного мертвого питона нашли в сугробе возле школы в подмосковных Химках. Крупная змея, вероятно, либо сама выбралась из дома, либо ее выбросили на мороз хозяева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.