Без укрытий и сертификатов: в Ярославле антикафе нарушало трудовые права свиней

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Взаимодействие животных с гостями заведения превышало установленные нормы.

Фото: в Ярославле антикафе нарушало трудовые права свиней

Фото: Telegram/Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям/rshn69

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россельхознадзор выявил нарушения содержания свиней в ярославском антикафе

Нарушения при содержании декоративных свиней, которых использовали в культурно-развлекательных целях, выявили в антикафе Ярославля. Об этом стало известно из сообщения Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в соцсети.

Проверку инициировали после обращения местной жительницы, которая пожаловалась на работу заведения на Московском проспекте. Контрольное мероприятие прошло без взаимодействия с предпринимателем. Специалисты по его итогам зафиксировали несоблюдение ряда обязательных требований.

В антикафе содержали четырех декоративных свиней. По данным надзорного органа, режим их привлечения к взаимодействию с посетителями превышал допустимые нормы. Так, контакт животных с гостями антикафе длился более трех часов в сутки и продолжался свыше четырех дней подряд. Кроме того, в помещении не были оборудованы укрытия для животных, а также отдельные зоны для кормления и отдыха.

Отдельным нарушением оказалось отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на каждое животное.

Ведомство объявило предостережение владельцу городского антикафе.

При этом часть требований, отметили в ведомстве, владелец выполнил. У мини-свиней имелись ветеринарные паспорта с отметками о вакцинации против чумы, животные также были чипированы и поставлены на индивидуальный учет.

Ранее, писал 5-tv.ru, крупного мертвого питона нашли в сугробе возле школы в подмосковных Химках. Крупная змея, вероятно, либо сама выбралась из дома, либо ее выбросили на мороз хозяева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
На высоте 462 метров: альпинисты проверили систему обогрева небоскреба «Лахта Центра»
16:51
Николай Парфенюк записал трек «Ты прости меня, мама» для трибьют-альбома «Любэ»
16:44
Чужое тело: в СК раскрыли, как была инсценирована смерть чиновницы из Астрахани
16:41
Синди Кроуфорд исполнилось 60 лет: как супермодель сохраняет молодость
16:29
Без укрытий и сертификатов: в Ярославле антикафе нарушало трудовые права свиней
16:24
«Минуту тишины»: Анастасия Уколова о главных трудностях во время съемок

Сейчас читают

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции