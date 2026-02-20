«Бегемотов я еще не играла»: Аронова о самой необычной роли за всю карьеру

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 49 0

Режиссер и актриса много спорили, чтобы создать идеальный образ хозяйки зоопарка в фильме «Красавица»

Почему Аронова и Богданов много спорили

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Богданов: в фильме «Красавица» бегемотиха должна была быть похожей на Раневскую

Народную артистку России Марию Аронову выбрали для озвучивания бегемотихи в новом фильме «История спасения бегемота по имени Красавица» из-за ее схожести с народной артисткой СССР Фаиной Раневской. Об этом заявил режиссер кинокартины Антон Богданов в свежем выпуске подкаста «Кинофабрика таланта».

Он признался, что при создании образа бегемотихи ориентировался на масштаб личности Раневской. По задумке режиссера, животное должно было обладать «внутренним характером» великой актрисы — быть настоящей хозяйкой зоопарка. Когда встал вопрос, кто из современников сможет передать такую энергетику, Богданов сразу подумал о Марии Ароновой.

Окружение сначала отговаривало Богданова от этой затеи, но он лично позвонил актрисе и предложил присоединиться к проекту.

«Она говорит: «Кого-кого?» Я говорю: «Бегемота». А она: «Бегемотов я еще не играла“», — со смехом вспоминает Антон Богданов.

Процесс озвучки оказался непростым. Режиссер и актриса долго пытались договориться и даже спорили, чтобы создать идеальный образ хозяйки зоопарка.

Сюжет фильма «История спасения бегемота по имени Красавица» переносит зрителей в Ленинградский зоосад. Несмотря на блокаду, сотрудники зоопарка спасают экзотических животных. Самым сложным испытанием стала забота о бегемотихе по кличке Красавица. Из-за особенностей кожи ее нужно ежедневно мыть, поэтому изнуренные сотрудники каждый день на своих плечах приносили для нее воду из ледяной Невы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актриса Юлия Александрова боялась смотреть фильм «История спасения бегемота по имени Красавица» из-за того, что ей пришлось бы много плакать.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:02
Зеленые и с запахом огурцов: какими должны быть бананы по ГОСТу
19:55
Не хотят договариваться: как киевский режим планирует затягивать конфликт
19:46
«Я долго молчала»: мошенники написали пост о разводе с мужем от лица Ивлеевой
19:41
Обезьянка-сирота Панч нашел семью в стае макак в японском зоопарке
19:30
Собрать волю и не упустить момент: таро-прогноз на неделю с 23 февраля по 1 марта
19:19
Вызволяет из холодного плена: атомный ледокол помогает судам пройти по замерзшему Финскому заливу

Сейчас читают

До глубокой ночи: чем Элвис и Присцилла Пресли занимались вечерами, когда ей было 14 лет
Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Пожилые супруги покончили с собой из-за спора о выселении с дачи
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции