«Придется плакать»: Юлия Александрова боится смотреть фильм «Красавица»
Кинокартину про блокадный зоосад актрисе советовали многие режиссеры и артисты.
Юлия Александрова: при просмотре фильма «Красавица» придется много плакать
Актриса Юлия Александрова призналась, что боится смотреть фильм «История спасения бегемота по имени Красавица» из-за его эмоциональности. Об этом она заявила корреспонденту 5-tv.ru на премьерном показе кинокартины.
По словам актрисы, она много слышала о проекте от коллег и режиссера, но подготовиться к просмотру психологически очень сложно.
«Честно сказать, я боюсь его смотреть, потому что, мне кажется, это настолько будет душещепательно, что просто придется плакать», — поделилась Юлия Александрова.
Сюжет фильма рассказывает о сотрудниках Ленинградского зоосада, которые в условиях голода и холода боролись за жизнь зверей. Главной героиней стала бегемотиха Красавица; чтобы она не погибла, изнуренные люди каждый день приносили ей десятки литров воды из ледяной Невы.
Ранее сообщалось, что актриса Стася Милославская, которая принимала участие в съемках фильма, призналась, что до работы над проектом не знала о подвиге сотрудников зоосада. Артистка была потрясена самоотверженностью людей в блокадное время.
