Карл III исключит брата Эндрю из престолонаследия из-за его связи с Эпштейном

Рита Цветкова
Рита Цветкова 8 0

Чтобы провести процедуру, правительство Великобритании рассмотрит новый закон.

Как король Карл III исключит брата Эндрю из престолонаследия

Фото: Reuters/Toby Melville

Исключение экс-принца Эндрю из престолонаследия поддержат его брат, король Великобритании Карл III, и Букингемский дворец. Чтобы довести процесс до конца, правительство рассмотрит новый закон. Об этом сообщается в материале газеты The Times со ссылкой на источник в канцелярии Его Величества.

«Исключение Маунтбеттен-Виндзора из престолонаследия — вопрос исключительно для парламента, и, конечно, мы никогда не встанем у него на пути и не будем противиться воле парламента», — цитирует его издание.

Информатор во дворце также подчеркнул, что юридические счета Эндрю не будут финансироваться из государственного бюджета. Решение о лишении его всех титулов, званий и наград было принято королем в прошлом году при поддержке всей семьи. Отныне бывший герцог Йоркский будет носить имя Эндрю Маунтбеттен Виндзор.

Наказания, обрушившиеся на экс-принца, связаны с появлением новых доказательств его тесной связи со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Банкира обвинили в серии тяжких преступлений сексуального характера, в том числе торговле детьми

По данным The Telegraph, Эндрю был замешан в сделке с финансистом, с которой мог получить 1,1 миллиона евро наличными. Предположительно, Эпштейн планировал использовать имя знатного приятеля для привлечения новых клиентов. Главный фигурант был найден мертвым в тюремной камере в 2019 году, расследование его преступлений продолжается.

Брата короля арестовали в его 66-й день рождения в связи с подозрениями в тайной пересылке британских правительственных документов Эпштейну, но позже отпустили из-под стражи. Ранее 5-tv.ru разбирался в версии, что это было сделано не столько с целью наказать его, сколько чтобы отправить послание другим фигурантам резонансного дела.

