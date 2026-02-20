Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи

Экс-принц Эндрю вышел на свободу после ареста в день своего рождения

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат британского короля Карла III, вышел на свободу после почти 12-часового задержания. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Он покинул полицейский участок города Эйлшем (в графстве Норфолк. – Прим. ред.) на автомобиле. Было замечено, что он слегка откинулся на спинку сиденья», – говорится в сообщении

Эндрю был задержан сегодня в день своего 66-летия по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Правоохранители расследуют инцидент с предполагаемой передачей американскому финансисту Джеффри Эпштейну правительственных документов в 2010 году. Следствие также изучает новые материалы из «файлов Эпштейна», включая переписку и фотографии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший журналист телеканала «Би-би-си» Тони Гослинг уверен, что бывшего принца Эндрю задержали не столько с целью наказать его, сколько чтобы отправить послание другим фигурантам дела Джеффри Эпштейна.

