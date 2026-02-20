Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 24 0

Брат британского короля Карла III был задержан на 12 часов по делу о связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Почему задержали экс-принца Эндрю

Фото: www.globallookpress.com/Marcin Nowak

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-принц Эндрю вышел на свободу после ареста в день своего рождения

Бывший принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, брат британского короля Карла III, вышел на свободу после почти 12-часового задержания. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Он покинул полицейский участок города Эйлшем (в графстве Норфолк. – Прим. ред.) на автомобиле. Было замечено, что он слегка откинулся на спинку сиденья», – говорится в сообщении

Эндрю был задержан сегодня в день своего 66-летия по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Правоохранители расследуют инцидент с предполагаемой передачей американскому финансисту Джеффри Эпштейну правительственных документов в 2010 году. Следствие также изучает новые материалы из «файлов Эпштейна», включая переписку и фотографии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший журналист телеканала «Би-би-си» Тони Гослинг уверен, что бывшего принца Эндрю задержали не столько с целью наказать его, сколько чтобы отправить послание другим фигурантам дела Джеффри Эпштейна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX 

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:19
«Уберите детей от экранов»: Зеленский выругался во время интервью британскому журналисту
0:56
Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи
0:38
Принц Уильям поделился неожиданным признанием о воспитании своих детей
0:35
Силы ПВО сбили 48 беспилотников над регионами России за три часа
0:19
Некому защитить: на сироту Панти из японского зоопарка напал взрослый макак
23:59
«Московская Масленица в Пекине»: какую программу подготовили для жителей Китая

Сейчас читают

«На Байкале»: Мизулина показала, что на самом деле лизал SHAMAN
Лед Байкала, гнев шаманов и угроза гепатита: чем обернется ледяная выходка SHAMAN
История нашего времени: на катке в центре Москвы отметили финал второго сезона сериала «Ландыши»
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Рамадан 2026: что можно и нельзя, пост, расписание намазов
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть