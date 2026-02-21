Более 70 тысяч экскурсий провели в столичных музеях в 2025 году

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Московские культурные площадки не только увеличивают число программ, но и используют разные форматы.

Более 70 тысяч экскурсий провели в столичных музеях в 2025-м

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В 2025 году в столичных музеях провели более 70 тысяч экскурсий

В прошлом году в московских музеях провели свыше 70 тысяч экскурсий. Об этом говорится на портале официальном портале мэра и правительства Москвы.

Каждая экскурсия — серьезная и научная методическая работа, нацеленная на создание интересного досуга для жителей и гостей столицы. Городские площадки не только увеличивают число программ, но и используют разнообразные форматы. Среди них — классические прогулки по культурным пространствам, а также захватывающие шоу с элементами дополненной реальности.

В последнее время тренд на инклюзивность и использование современных технологий набирает обороты. Так, в прошлом году в Останкинском дворце прошла обзорная экскурсия «В гостях у графа Шереметева», в рамках которой посетители могли увидеть оживший портрет хозяина дома. Он как бы лично рассказывал о своих замыслах. Например, гости площадки узнали о большой любви графа к имению, а также что он хотел сделать с ним в будущем.

Ранее сообщалось, что в столице продолжает расти популярность акции «День без турникетов». В рамках нее любой может присоединиться к познавательным экскурсиям, которые проводят организации подведомственные городскому Департаменту культуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
15:37
В Британии указали на вероятное возвращение России с флагом на Олимпиаду-2028
15:19
Общается с умной колонкой: бабушка Горбачевой освоила ИИ и покорила соцсети
15:03
Более 70 тысяч экскурсий провели в столичных музеях в 2025 году
14:49
В Казани возбудили уголовное дело против избившего ребенка в бассейне тренера
14:31
В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем
ВСУ нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области
Привычка все смахивать: правда ли закрытые приложения экономят заряд телефона
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции