Более 70 тысяч экскурсий провели в столичных музеях в 2025 году

В 2025 году в столичных музеях провели более 70 тысяч экскурсий

В прошлом году в московских музеях провели свыше 70 тысяч экскурсий. Об этом говорится на портале официальном портале мэра и правительства Москвы.

Каждая экскурсия — серьезная и научная методическая работа, нацеленная на создание интересного досуга для жителей и гостей столицы. Городские площадки не только увеличивают число программ, но и используют разнообразные форматы. Среди них — классические прогулки по культурным пространствам, а также захватывающие шоу с элементами дополненной реальности.

В последнее время тренд на инклюзивность и использование современных технологий набирает обороты. Так, в прошлом году в Останкинском дворце прошла обзорная экскурсия «В гостях у графа Шереметева», в рамках которой посетители могли увидеть оживший портрет хозяина дома. Он как бы лично рассказывал о своих замыслах. Например, гости площадки узнали о большой любви графа к имению, а также что он хотел сделать с ним в будущем.

Ранее сообщалось, что в столице продолжает расти популярность акции «День без турникетов». В рамках нее любой может присоединиться к познавательным экскурсиям, которые проводят организации подведомственные городскому Департаменту культуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.