На ПМЭФ впервые показали новый кроссовер Jeland J6

Автомобиль представил робот. Машина получила полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, передний привод.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Новый кроссовер Jeland J6 впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026. Гостям форума автомобиль показал антропоморфный робот «Айнет». Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.
Это авто станет первой моделью нового бренда Jeland. Его «АГР Холдинг» запускает совместно с китайской компанией Defetoo. Производство автомобиля планируют наладить в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе General Motors в Шушарах.
Стоимость кроссовера составит от 2,29 до 2,65 миллиона рублей. Новинка получила полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод.
Еще до официального старта форума внимание посетителей привлек стенд Калужской области, на котором и установили робота «Айнет» с белокурыми волосами. Он стал одной из самых заметных технологических новинок региональной экспозиции.
В Агентстве развития бизнеса Калужской области рассказали, что «Айнет» создавался как помощник человека и инженер для производства. Робот способен распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности и выполнять точные операции на производстве.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых пара роботов в праздничных костюмах вышла к гостям форума. Андроид-кавалер был одет в классический костюм с галстуком, а его спутница появилась в расшитом балетном платье с пышной пачкой.
Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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