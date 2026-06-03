На ПМЭФ впервые показали новый кроссовер Jeland J6

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 49 0

Автомобиль представил робот. Машина получила полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, передний привод.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
ПМЭФ 2026

Новый кроссовер Jeland J6 впервые представили на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — 2026. Гостям форума автомобиль показал антропоморфный робот «Айнет». Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

Это авто станет первой моделью нового бренда Jeland. Его «АГР Холдинг» запускает совместно с китайской компанией Defetoo. Производство автомобиля планируют наладить в Санкт-Петербурге, на бывшем заводе General Motors в Шушарах.

Стоимость кроссовера составит от 2,29 до 2,65 миллиона рублей. Новинка получила полуторалитровый турбированный двигатель мощностью 147 лошадиных сил, роботизированную коробку передач и передний привод.

Еще до официального старта форума внимание посетителей привлек стенд Калужской области, на котором и установили робота «Айнет» с белокурыми волосами. Он стал одной из самых заметных технологических новинок региональной экспозиции.

В Агентстве развития бизнеса Калужской области рассказали, что «Айнет» создавался как помощник человека и инженер для производства. Робот способен распознавать объекты, перемещать грузы, проводить инструктажи по технике безопасности и выполнять точные операции на производстве.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых пара роботов в праздничных костюмах вышла к гостям форума. Андроид-кавалер был одет в классический костюм с галстуком, а его спутница появилась в расшитом балетном платье с пышной пачкой.

Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня. Главная тема ПМЭФ-2026 — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».

В деловой программе мероприятия заявлено более 150 мероприятий, в числе которых сессии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные встречи и дискуссии о малом и среднем бизнесе, креативных индустриях, лекарственной безопасности, молодежной политике, инвестициях и технологическом развитии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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