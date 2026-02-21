В Британии указали на вероятное возвращение России с флагом на Олимпиаду-2028

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Страна может быть полноценно отражена в неофициальном медальном зачете предстоящих Игр.

Почему Россия сможет вернуться на ОИ 2028 с флагом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

The Times: Россия может вернуться на Олимпийский игры-2028 под своим флагом

Российские спортсмены, вероятно, смогут выступить под национальным флагом на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Такое мнение высказал обозреватель газеты The Times Оуэн Слот.

По оценке журналиста, участие российской сборной в церемонии открытия с собственным знаменосцем выглядит практически неизбежным. Также он предположил, что страна будет полноценно отражена в неофициальном медальном зачете предстоящих Игр.

Помимо этого, Слот обратил внимание на то, что важным шагом к возвращению российских атлетов на мировую арену стал допуск паралимпийцев к соревнованиям в Италии с использованием национальной символики — флага и гимна. Он имел в виду Паралимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо, которая состоится с 6 по 15 марта 2026 года.

Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе запланированы на период с 21 июля по 6 августа 2028 года. Лос-Анджелес ранее уже принимал Олимпиаду — в 1932 и 1984 годах.

Ранее, писал 5-tv.ru, болельщиков фигуристки Аделии Петросян просили не поднимать плакаты с символикой России во время ее короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Спортсменка выступала в статусе индивидуального нейтрального атлета, без национальной символики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
76.75
0.11 90.28
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:53
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет
15:37
В Британии указали на вероятное возвращение России с флагом на Олимпиаду-2028
15:19
Общается с умной колонкой: бабушка Горбачевой освоила ИИ и покорила соцсети
15:03
Более 70 тысяч экскурсий провели в столичных музеях в 2025 году
14:49
В Казани возбудили уголовное дело против избившего ребенка в бассейне тренера
14:31
В Волгограде четыре многоэтажки повреждено после атаки беспилотников ВСУ

Сейчас читают

Актрисе Светлане Немоляевой потребовалась помощь врачей из-за проблем с сердцем
ВСУ нанесли удар по двум промышленным площадкам в Самарской области
Привычка все смахивать: правда ли закрытые приложения экономят заряд телефона
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции