Болельщиков фигуристки Петросян просили не поднимать плакаты с символикой России

Болельщиков российской фигуристки Аделии Петросян просили не поднимать плакаты с символикой России во время короткой программы на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Об этом ТАСС рассказала болельщица Наталья, пришедшая на соревнования.
По ее словам, проблем с тем, чтобы пронести этот плакат на трибуны, не возникло. Его сделали за 30 минут до поездки на соревнования.
«Нам сказали прикрыть часть плаката с российским флагом. А надпись „Адель“ с большим сердцем осталась», — сообщила Наталья.
Трехкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла пятое место в короткой программе на Играх. В личном женском турнире 18-летняя фигуристка набрала 72,89 балла.
Спортсменка выступила в статусе индивидуального нейтрального атлета (AIN), без национальной символики.
Всего в короткой программе заявлены 29 участниц, а всего в соревнованиях Олимпиады принимают участие 13 российских спортсменов.
Произвольную программу Аделия представят 19 февраля. Сами Олимпийские игры проходят в Милане и продлятся до 22 февраля.
