Федор Конюхов собрал 100 килограммов пластика на берегу Антарктиды

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

На этом путешественник не собирается останавливаться, в планах — организовать массовую экологическую экспедицию.

Почему Конюхов возмущен поведением туристов в Антарктиде

Фото: Telegram/Фёдор Конюхов/konyukhovfedor

Конюхов: за три месяца я собрал 100 килограммов пластика у берега Антарктиды

Российский путешественник Федор Конюхов за три месяца экспедиции в Антарктиде собрал более 100 килограммов пластика. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Конюхов просто гуляет по острову и складывает мусор в мешки. По его словам, даже не нужны приборы, чтобы понять, как загрязнен океан — бутылки и пакеты лежат прямо на камнях. Весь этот мусор попадает в воду с рыболовецких и туристических судов, а что-то приплывает с других континентов.

Фото: Telegram/Федор Конюхов/konyukhovfedor

«Самое странное и дикое — это окурки. Да, после высадки туристов приходится убирать окурки… Пришел человек в Антарктиду, покурил, бросил окурок на камни и ушел на борт судна», — пишет путешественник.

В следующем сезоне Федор хочет организовать специальную экологическую экспедицию. Он планирует вместе с волонтерами пройти по островам и собрать весь пластик.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что путешественник приехал в Антарктиду в ноябре прошлого года. Экспедиция продлится четыре месяца. Исследователь изучает содержание микропластика в прибрежных водах Антарктиды.

