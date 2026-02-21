Без SНАМАN и Клавы Коки: кому из современных артистов можно доверить песни из советского кино

В России не хотят доверять Клаве Коке петь песни из советских фильмов

Многие телезрители часто задаются вопросом, как звучали бы любимые мелодии из старых добрых фильмов, если бы их исполнили сегодняшние звезды. Переосмысление классики – дело тонкое, и доверить его можно далеко не каждому. Телеканал «Патриот» решил выяснить, к чьим голосам аудитория относится с наибольшим доверием, и провел масштабный опрос среди своих зрителей.

Абсолютными лидерами мнений стали народные артисты России Олег Газманов и Николай Расторгуев. Каждому из них участники опроса доверили по четыре легендарные композиции.

Например, в исполнении лидера группы «Любэ» россияне хотели бы услышать такие песни, как «С чего начинается Родина», «Есть только миг», «Песню о корабле» из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Минуты тишины».

Такое же количество хитов доверили и Олегу Газманову. По мнению аудитории, его сценический образ идеально сочетается с «Песней долга и отваги» из сериала «Рожденная революцией» и знаменитыми «Бомбардировщиками». Также в его исполнении хотят услышать «Первым делом самолеты» и «Песенку трех друзей» из кинофильма «Гардемарины, вперед!».

Не остались в стороне и другие артисты. Так, заслуженной артистке России Пелагее зрители доверили три композиции: «Весенний марш» из комедии «Весна», «Белым снегом» из фильма «Простая история» и «Каким ты был, таким ты и остался» из картины «Кубанские казаки».

Голос народного артиста РСФСР Льва Лещенко участники опроса хотели бы услышать в «Песне о далекой Родине» из сериала «Семнадцать мгновений весны», в «Песне о Родине» из фильма «Цирк», а также в композиции «Родина суровая и милая» из многосерийной драмы «Вечный зов».

Народному артисту России Григорию Лепсу доверили песни Владимира Высоцкого из фильма «Вертикаль» и саундтрек к «Ликвидации». Кроме того, в список попали певец Сергей Лазарев с песней «А я иду, шагаю по Москве» и народный артист России Николай Басков, которому «отдали» «Марш энтузиастов».

Нынешние лидеры молодежных хит-парадов практически не получили поддержки. Такие популярные исполнители, как Клава Кока, Люся Чеботина, Anna Asti и даже заслуженный артист России SHAMAN, не набрали нужного количества голосов.

