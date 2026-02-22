В России предлагают отменить бахилы в больницах и поликлиниках

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Чем же их заменят?

В России предлагают отменить бахилы в больницах и поликлиниках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько.

ТАСС: в России предлагают отменить бахилы в больницах и поликлиниках

Использование бахил в больницах и поликлиниках создает больше проблем, чем пользы. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По его словам, бахилы обладают множеством недостатков. Их не следует носить в больницах, кроме как в операционных и отделении реанимации. Более эффективная альтернатива привычным бахилам — грязезащитные трапы и коврики.

«В обычной жизни бахилы создают больше проблем: они теряются, из них выливается грязь, о них запинаются, на них поскальзываются. Вместо этого правильнее было бы организовывать грязезащитные коврики и трапы на входе», — заявил депутат.

Башанкаев отметил дороговизну предложенной им альтернативы. Однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе это решение окажется более выгодным не только с финансовой точки зрения, но и с позиции поддержания чистоты.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с правительством строительство и ремонт медицинских объектов в регионах. Об этом сообщал 5-tv.ru.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

