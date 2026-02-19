Путин поручил подумать над созданием цифрового профиля здоровья человека

Две с половиной тысячи объектов здравоохранения было построено и отремонтировано по всей стране только за прошлый год. Внушительные цифры сегодня прозвучали на совещании у президента. Владимир Путин собрал его, чтобы прицельно обсудить развитие здравоохранения. Все детали — у корреспондента «Известий» Романа Польшакова.

На связь с президентом 18 февраля вышли Смоленская область, Ставропольский, Приморский, Краснодарский края, Донецкая Народная Республика. Совсем недавно в этих регионах построили новые поликлиники, больницы, лаборатории. Главные врачи докладывают о полной готовности к приему пациентов.

«Новое оборудование, наши специалисты… Мы работаем в тесной связи… с НМИЦ радиологии академика А. Д. Каприна. Наши специалисты регулярно обучаются на федеральных базах», — ответил главный врач Смоленского областного онкологического диспансера Александр Эфрон на вопрос президента о том, как проводится подготовка кадров для медучреждения.

Первичное звено здравоохранения и его модернизация — главная тема совещания Владимира Путина с членами правительства. Пять лет назад президент ставил задачу — сделать поликлиники, ФАПы, амбулатории опорой для человека. И сейчас подчеркивает: улучшение качества и доступности медпомощи — национальный приоритет на годы вперед.

«Важно активнее внедрять платформенные решения и современные цифровые технологии. За ними, безусловно, будущее. Они позволяют снизить риск медицинских ошибок, увеличивают скорость и, что самое главное, точность постановки диагнозов, в целом повышают эффективность работы врачей и всей системы здравоохранения. Например, Москва, как один из регионов-лидеров в этой сфере, уже внедрила передовую цифровую платформу в здравоохранении. Я, помню, знакомился с этим», — заявил Путин.

В сфере медицины внедрили дистанционную запись, телемедицину. Сейчас активно внедряют искусственный интеллект, который анализирует снимки и историю болезни пациентов. Это позволяет разгрузить врачей. Но кадровый вопрос остается одним из самых чувствительных.

«Впервые в 2024 и 2025 годах удалось переломить тенденцию по снижению количества врачей. Мы, наоборот, стали прирастать, и, собственно, все наши усилия направлены на то, чтобы максимально обеспечить кадрами систему здравоохранения», — подчеркнула зампред правительства России Татьяна Голикова.

За пять лет в стране построено и отремонтировано почти 14 тысяч объектов первичной медицинской помощи, закуплено 225 тысяч единиц медоборудования. На все выделено больше 0,5 трлн рублей.

«Региональные программы модернизации первичного звена будут реализовываться и продолжаться до 2030 года. На эти цели предусмотрены консолидированные бюджеты в 603 миллиарда рублей. На следующую пятилетку запланировано создание более 3300 новых объектов, а также капитальный ремонт более 2400 объектов», — сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Но новых медцентров недостаточно, важно обеспечить их транспортную доступность. Свежий пример — новая поликлиника в Приморье.

«Внешний вид мне очень понравился. Хотелось бы, конечно, чтобы остановка была и тротуар от остановки. А так сейчас попаду на прием. Мне сказали, это самый лучший доктор», — поделилась жительница Приморья Татьяна Ключникова.

Еще пациенты часто не могут попасть к врачу в течение положенных двух недель из-за плотной записи. Больше всего востребованы неврологи, эндокринологи и кардиологи. А некоторые ФАПы вообще остались без врачей — эти вопросы поднимали на прямой линии. И по итогам совещания остались на контроле у президента.

«Подготовить, а не просто отметить наше сегодняшнее обсуждение, посмотреть, что можно было бы сделать для того, чтобы ничего не забылось из того, что мы сегодня обсуждаем. Оформить это, может быть, даже в виде каких-то поручений», — подчеркнул Путин.

Многое в сфере медицины уже сделано, и немало еще предстоит. Как сказал президент, главный показатель, на который стоит ориентироваться, — это положительные отзывы пациентов.