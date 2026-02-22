Тысячи людей вышли на марш в Лионе после убийства ультраправого активиста

Тысячи людей вышли на марш в Лионе после убийства французского ультраправого активиста 23-летнего Квентина Деранка, совершенного на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника агентства, Деранк был забит до смерти, предположительно, леворадикальными активистами. Его смерть быстро стала поводом для обострения отношений между крайне правыми и крайне левыми на фоне подготовки Франции к местным выборам в следующем месяце и президентским выборам в будущем году.

В марше приняли участие около 3200 человек. Многие протестующие были в медицинских масках и солнцезащитных очках, закрывая лица.

Местные власти заявили, что сообщили прокурору о нацистских приветствиях и расистских оскорблениях, зафиксированных во время марша, после того, как видеозаписи распространились в социальных сетях.

По данным Reuters, под официальным расследованием по факту предполагаемой причастности к убийству Деранка находятся семь человек.

